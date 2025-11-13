Language
    Friday Releases: पॉपकॉर्न के साथ हो जाइए चिल, इस फ्राइडे को OTT -थिएटर्स में आएंगी ये बड़ी फिल्में-सीरीज

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:24 PM (IST)

    Friday OTT Releases: शुक्रवार का दिन दर्शकों के लिए हमेशा कुछ खास लेकर आता है। 14 नवंबर का दिन OTT और थिएटर लवर्स दोनों को वीकेंड ही नहीं, बल्कि वीकडेज पर भी मनोरंजन का फुल डोज मिलने वाला है। तो देर किस बात की है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस फ्राइडे रिलीज होने वाली सीरीज और फिल्मों की पूरी लिस्ट: 

    Hero Image

    इस फ्राइडे OTT & थिएटर्स में रिलीज होंगी ये फिल्में सीरीज/ फोटो- Jagran Graphics

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली।  हर सिनेमा लवर्स के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन बड़ी-बड़ी फिल्में और सीरीज, सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होती हैं। शुक्रवार को रिलीज फिल्मों और सीरीज ने जहां बीते वीकेंड को दर्शकों के लिए मनोरंजक बनाया, तो वहीं 14 नवंबर भी उनके लिए बेहद खास होने वाला है। 

    इस फ्राइडे को ओटीटी से लेकर थिएटर्स तक में कई बड़ी फिल्में और सीरीज थिएटर में रिलीज होंगी, जिनमें से कई का तो आपको एक लंबे समय से इंतजार था। तो चलिए देख लेते हैं इस वीक रिलीज होने वाली फिल्मों-सीरीज की पूरी लिस्ट: 

    दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime 3)

    दिल्ली क्राइम सीजन 3 का दर्शकों को एक लंबे समय से इंतजार था। अब उनका ये इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि अब ये वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है। एक बार फिर से पुलिस ऑफिसर की भूमिका में शेफाली शाह अलग केस को सुलझाती हुई दिखाई देंगी। निर्भया कांड और कच्छा बनियान गैंग के बाद अब क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज में मानव तस्करी का मुद्दा उठाया गया है। शेफाली शाह के अलावा दिल्ली क्राइम 3 में हुमा कुरैशी का भी अहम किरदार है।

    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (NETFLIX)
    रिलीज डेट- 13 नवंबर
    जोनर- क्राइम थ्रिलर

    दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2)

    दे दे प्यार दे 2 में एक बार अजय देवगन एक बार फिर से रकुल प्रीत सिंह के साथ रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि, इस बार अड़चन तब्बू नहीं, बल्कि आर माधवन और गौतमी कपूर है, जो रकुल के माता-पिता का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में अजय देवगन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस बार उनके रास्ते में मिजान जाफरी कांटे बिछाएंगे। रोमांस के साथ-साथ फिल्म में कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलेगा।

    प्लेटफॉर्म- थिएटर्स
    रिलीज डेट- 14 नवंबर
    जोनर- रोमांटिक कॉमेडी

    जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ (Jurassic World Rebirth)

    4 जुलाई 2025 को रिलीज हुई फिल्म 'जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए तैयार है। कहानी जोरा बेनेट और उनकी रिसर्च टीम की है, जो धरती पर उन विलुप्त हो चुके डायनासोर के स्थानों को खोजने के लिए निकलते हैं, क्योंकि उनके जेनेटिक सामग्री मनुष्यों की जिंदगी बचाने के लिए लाभदायक हो सकते हैं। इस साई-फाई मूवी में स्कार्टलेट जॉनसन, जोनाथन बैले और महेरशाला अली मुख्य भूमिका में हैं।

    प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar)
    रिलीज डेट- 14 नवंबर
    जोनर- साई-फाई

    इंस्पेक्शन बंगलो (Inspection Bungalow)

    ये मलयालम ड्रामा फिल्म पुलिस ऑफिसर विष्णु की कहानी है, जो अपना पुलिस स्टेशन अरवंगद नाम के गांव के एक हॉन्टेड बंगले में शिफ्ट करता है, जहां पर अतीत में कई रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं।

    प्लेटफॉर्म- ZEE5
    रिलीज डेट- 14 नवंबर
    जोनर-हॉरर कॉमेडी

    लेफ्टर: द स्टोरी ऑफ द ऑर्डिनरियस (Lefter: The Story of the Ordinarius)

    तुर्किये के फेमस फुटबॉलर लेफ्टर कुकुकंडोन्यादिस की बायोग्राफी अब ओटीटी पर रिलीज के लिएय तैयार है, इस फिल्म का नाम 'लेफ्टर: द स्टोरी ऑफ द ऑर्डिनरियस' है। जिसमें उनके फेम से लेकर उनकी जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव, लव लाइफ और हर चीज को दिखाया जाएगा।

    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
    रिलीज डेट- 14 नवंबर
    जोनर- बायोग्राफी

    जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3)

    एक तरह जहां थिएटर में कोर्टरूम ड्रामा 'हक' लोगों को एंटरटेन कर रही है, तो वहीं अब अक्षय कुमार- अरशद वारसी की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'जॉली एलएलबी-3' थिएटर के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही है। अच्छी बात ये है कि यह मूवी एक नहीं, दो अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।

    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार
    रिलीज डेट- 14 नवंबर
    जोनर- कोर्टरूम ड्रामा

    द क्रिस्टल कुकु ( The Crystal Cuckoo)

    द क्रिस्टल कुकू एक स्पेनिश ड्रामा है, जेवियर कैस्टिलो की बेस्ट सेलिंग नॉवेल पर आधारित है, जिसका टाइटल सेम है। इस फिल्म की कहानी इ यंग डॉक्टर क्लारा की है, जिसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान तब आता है, जब वह हार्ट डोनर का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर जाती है। डोनर को ढूंढने की खोज में वह एक रहस्यमयी पहाड़ियों की तरफ चली जाती है।

    प्लेटफॉर्म-नेटफ्लिक्स
    रिलीज डेट-14 नवंबर
    जोनर- मिस्ट्री ड्रामा

    कांथा (Kaantha)

    दुलकर सलमान और समुथिराकानी स्टारर कांथा एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी एक डायरेक्टर और उसके सुपरस्टार छात्र के बीच के टकराव पर आधारित है। यह फिल्म 1950 के दशक के मद्रास में सेट एक हिस्टोरिकल थ्रिलर है, जिसका निर्देशन सेल्वामानी सेल्वाराज ने किया है। ये एक तमिल फिल्म है।

    प्लेटफॉर्म- थिएटर
    रिलीज डेट- 14 नवंबर
    जोनर- पीरियड एक्शन थ्रिलर

    कुमकी 2 (Kumki 2)

    निर्देशक प्रभु सोलोमोन कुमकी 2, एक म्यूजिकल एडवेंचर ड्रामा है, जिसका पहला पार्ट 2012 में आया था। फिल्म में अर्जुन दास और श्रिता राव मुख्य भूमिका में थी। ये फिल्म इमोशनल, नेचर और म्यूजिक से जुड़ी कहानी है। ये एक तमिल ड्रामा फिल्म है।

    प्लेटफॉर्म- थिएटर्स
    रिलीज डेट- 14 नवंबर
    फिल्म- म्यूजिकल ड्रामा

