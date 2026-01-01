'कुछ भी मुफ्त में...', Gaurav Khanna कलर्स की वजह से जीते बिग बॉस 19? आरोपों पर 'अनुपमा' एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान होस्टेड शो बिग बॉस सीजन 19 का खिताब टेलीविजन एक्टर गौरव खन्ना ने अपने नाम किया है। कुछ लोगों ने डिग्निटी के साथ गेम खेलने के लिए उनकी तारीफ की तो वहीं कुछ ने इसे फिक्स्ड बताया और दावा किया कि कलर्स फेस होने की वजह से उन्हें जानबूझकर जिताया गया है।

सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि गौरव खन्ना कलर्स के फेस रह चुके हैं, इसीलिए वह बिग बॉस जीते। अब अनुपमा स्टार ने इन दावों पर अपना रिएक्शन शेयर किया है। आरोप पर गौरव खन्ना का फूटा गुस्सा बिग बॉस 19 का फिनाले दिसंबर में हुआ था और टॉप 2 फाइनलिस्ट में गौरव और फरहाना भट्ट थीं। शो जीतने के बाद गौरव और मेकर्स को खूब आलोचना सहनी पड़ी थी। अब फरीदून शहरयार को दिए इंटरव्यू में गौरव खन्ना ने फिक्स्ड विनर के दावों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा, "लोग कहते हैं कि मैं इसलिए जीता क्योंकि मैं फेमस हूं लेकिन मैंने सच में बहुत मेहनत की है।"