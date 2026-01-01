Language
    'कुछ भी मुफ्त में...', Gaurav Khanna कलर्स की वजह से जीते बिग बॉस 19? आरोपों पर 'अनुपमा' एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:33 PM (IST)

    गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) जीत गए हैं। उनकी जीत का कई लोगों ने जश्न मनाया। वहीं, कुछ लोगों ने इसे फिक्स्ड बताया। ...और पढ़ें

    Hero Image

    गौरव खन्ना ने फिक्स्ड विनर के दावे पर दिया जवाब। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान होस्टेड शो बिग बॉस सीजन 19 का खिताब टेलीविजन एक्टर गौरव खन्ना ने अपने नाम किया है। कुछ लोगों ने डिग्निटी के साथ गेम खेलने के लिए उनकी तारीफ की तो वहीं कुछ ने इसे फिक्स्ड बताया और दावा किया कि कलर्स फेस होने की वजह से उन्हें जानबूझकर जिताया गया है।

    सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि गौरव खन्ना कलर्स के फेस रह चुके हैं, इसीलिए वह बिग बॉस जीते। अब अनुपमा स्टार ने इन दावों पर अपना रिएक्शन शेयर किया है। 

    आरोप पर गौरव खन्ना का फूटा गुस्सा

    बिग बॉस 19 का फिनाले दिसंबर में हुआ था और टॉप 2 फाइनलिस्ट में गौरव और फरहाना भट्ट थीं। शो जीतने के बाद गौरव और मेकर्स को खूब आलोचना सहनी पड़ी थी। अब फरीदून शहरयार को दिए इंटरव्यू में गौरव खन्ना ने फिक्स्ड विनर के दावों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा, "लोग कहते हैं कि मैं इसलिए जीता क्योंकि मैं फेमस हूं लेकिन मैंने सच में बहुत मेहनत की है।"

    15 साल पहले थे कलर्स का फेस

    गौरव खन्ना ने आगे कहा, "बीस साल की मेहनत कोई छोटी बात नहीं है। मैं पिछले 15 सालों से कलर्स का चेहरा नहीं रहा हूं। कलर्स टीवी पर मेरा आखिरी शो यामी गौतम के साथ 'ये प्यार ना होगा कम' था जो 2010 में आया था। अगर 2025 में भी लोग सोचते हैं कि 15 साल पहले उनके साथ सिर्फ एक शो करने के बाद भी मैं कलर्स का चेहरा हूं, तो मैं सच में बहुत अच्छा होऊंगा। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। मैं सिर्फ अपने बैकग्राउंड या काम की वजह से कोई शो नहीं जीतूंगा, मुझे उसमें अच्छा परफॉर्म भी करना होगा।"

    Gaurav Khanna

    गौरव खन्ना ने बताया कि बिग बॉस 19 ने उन्हें क्या सीख दी। बकौल अभिनेता, "मैं वहां दूसरों से मुकाबला करने नहीं गया था। इतने सालों तक टेलीविजन का हिस्सा रहने के नाते, मुझे पता है कि बिग बॉस में लोग आपको टारगेट करेंगे, आपको शर्मिंदा करेंगे, बदनाम करेंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा पूरा मकसद एक बेहतर इंसान बनना था। मेरी जिंदगी मेरे फैसलों का नतीजा है। बिग बॉस एक बहुत ही समझदारी वाला गेम है, अगर आप इसे समझदारी से खेलते हैं। मैंने यह बात पहले दिन से ही ध्यान में रखी थी। मैं वहां उन 15-16 लोगों को खुश करने के लिए नहीं था।"

