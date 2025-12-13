Bigg Boss 19 की सक्सेस पार्टी में फरहाना भट्ट ने सोफे पर चढ़कर मचाया 'हंगामा', फैंस बोले - 'ये तो टू मच...'
Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी हाल ही में आयोजित की गई, जिसमें होस्ट सलमान खान और कई पूर्व कंटेस्टेंट शामिल हुए। यह शो टीआरपी चा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 12 दिसंबर को बिग बॉस 19 (Bigg Boss19) की सक्सेस पार्टी रखी गई थी। सितारों से सजी इस साम में होस्ट सलमान खान ने काले जींस और मैचिंग टी-शर्ट में स्टाइलिश एंट्री मारी। सोशल मीडिया पर इसका वीडीयो भी खूब वायरल हो रहा है। उनका स्वैग और करिश्मा बेमिसाल था।
पार्टी में आए कई पूर्व कंटेस्टेंट
पार्टी में बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगियों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही, जिनमें फरहाना, तान्या, बसीर, अभिषेक बजाज और कई अन्य शामिल थे। हर पूर्व प्रतियोगी ने अपने अनोखे अंदाज से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए, जिससे उत्सव का माहौल और भी बढ़ गया। बिग बॉस 19 परिवार का यह पुनर्मिलन एक यादगार रात साबित हुआ, जो उत्साह और सौहार्द से भरपूर थी, क्योंकि उन्होंने शो की सफलता का जश्न मनाया। पार्टी में बिग बॉस के कुछ पुराने मेहमान भी मौजूद थे।
टीआरपी चार्ट में टॉप पर रहा शो
गौरव खन्ना ने जहां ट्रॉफी जीती, वहीं फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, मृदुल तिवारी, प्रणीत मोरे, शाहबाज और अवेज जैसे कई अन्य प्रतियोगियों ने भी पूरे सीजन में दर्शकों का दिल जीता। सक्सेस पार्टी सितारों के मिलन समारोह में तब्दील हो गई। अब पार्टी का एक वायरल वीडियो सबका ध्यान खींच रहा है। खबरों के मुताबिक, बिग बॉस 19 ने टीआरपी चार्ट में टॉप किया, जिससे यह रियलिटी शो के सबसे सफल सीजन में से एक बन गया।
वायरल हो रहा फरहाना का वीडियो
पार्टी के अंदर का एक वीडियो अब ऑनलाइन सामने आया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रहा है। क्लिप में, फरहाना भट्ट सोफे पर खड़ी होकर जोश से नाचती हुई नजर आ रही हैं। उनके चारों ओर मौजूद लोग उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। वह पॉपुलर गाने 'हंगामा हो गया' पर अपने अनोखे अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं।
उनकी सेफ्टी को देखते हुए किसी को उनका हाथ पकड़ा हुआ है ताकि उनका बैलेंस न बिगड़े। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और नेटिज़न्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। कुछ ने उनके आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हुए उन्हें "बॉलीवुड मटेरियल" कहा, वहीं कुछ अन्य लोगों को उनका डांस को ओवर द टॉप बताया।
