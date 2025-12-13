Bigg Boss 19 की सक्सेस पार्टी में फरहाना भट्ट ने सोफे पर चढ़कर मचाया 'हंगामा', फैंस बोले - 'ये तो टू मच...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 12 दिसंबर को बिग बॉस 19 (Bigg Boss19) की सक्सेस पार्टी रखी गई थी। सितारों से सजी इस साम में होस्ट सलमान खान ने काले जींस और मैचिंग टी-शर्ट में स्टाइलिश एंट्री मारी। सोशल मीडिया पर इसका वीडीयो भी खूब वायरल हो रहा है। उनका स्वैग और करिश्मा बेमिसाल था।

पार्टी में आए कई पूर्व कंटेस्टेंट पार्टी में बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगियों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही, जिनमें फरहाना, तान्या, बसीर, अभिषेक बजाज और कई अन्य शामिल थे। हर पूर्व प्रतियोगी ने अपने अनोखे अंदाज से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए, जिससे उत्सव का माहौल और भी बढ़ गया। बिग बॉस 19 परिवार का यह पुनर्मिलन एक यादगार रात साबित हुआ, जो उत्साह और सौहार्द से भरपूर थी, क्योंकि उन्होंने शो की सफलता का जश्न मनाया। पार्टी में बिग बॉस के कुछ पुराने मेहमान भी मौजूद थे।