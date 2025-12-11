Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Farrhana Bhatt को थप्पड़ मारना चाहते थे गौरव खन्ना के पापा, बेटे के गेम से भी हो गया था मूड ऑफ!

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    बिग बॉस सीजन 19 खत्म हो चुका है, लेकिन बाहर आने के बाद भी लगातार कंटेस्टेंट्स के बीच खींचतान जारी है। तान्या मित्तल और नीलम के झगड़े के बाद अब हाल ही म ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    फरहाना भट्ट पर हाथ उठा देते गौरव खन्ना के पिता/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 19 खत्म हो चुका है, लेकिन बाहर अभी भी लगातार शो में की गई चीजों को लेकर कुछ कंटेस्टेंट्स और उनके माता-पिता का गुस्सा फूट रहा है। एक तरफ जहां फरहाना भट्ट की मां ने गौरव की जीत पर उन्हें अपना ही बच्चा बताया था, तो वहीं 'अनुपमा' एक्टर के पिता ने एक ऐसा बयान दे दिया है, जिससे फरहाना भट्ट ही नहीं, उनके फैंस भी नाराज हो सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौरव खन्ना के पिता ने बेटे की जीत के बाद फरहाना भट्ट को थप्पड़ मारने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे के शुरुआती गेम पर भी सवाल किया। फरहाना भट्ट को लेकर क्या बोल गए गौरव खन्ना के पिता, नीचे पढ़ें डिटेल्स में:

    क्यों फरहाना भट्ट को थप्पड़ मारना चाहते थे गौरव के पापा?

    बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद गौरव खन्ना के पापा ने हाल ही में समाचार एजेंसी IANS से बातचीत करते हुए कहा, "मुझे तब बहुत गुस्सा आया था, जब फरहाना भट्ट मेरे बेटे को नीचा दिखाकर 'सुपरस्टार' कहकर मॉक करने की कोशिश की थी। उसने टीवी एक्टर के रूप में गौरव के काम पर सवाल उठाया था, मैं उसकी वजह से बहुत अपसेट हुआ था"।

    यह भी पढ़ें- बाहर आते ही टीवी मीडियम को लेकर Farrhana Bhatt ने दिया एक और बयान, सुनते ही लगेगा 440 वोल्ट का झटका

    गौरव के पिता ने आगे कहा, "जब फरहाना ने ऐसा किया तो उस मोमेंट पर गौरव खन्ना को कितना गुस्सा आया था, ये उनकी आवाज से साफ-साफ पता चल रहा था। अगर मैं वहां होता, तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर देता। मैं शायद फरहाना भट्ट को थप्पड़ भी मार देता"।

    farrhana bhatt- gaurav khanna (1)

    गौरव खन्ना के गेम पर भी उठाए सवाल

    सिर्फ फरहाना ही नहीं, गौरव के पिता ने अभिषेक बजाज और जीशान कादरी के भी बेटे के प्रति अग्रेसिव बर्ताव को लेकर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने बेटे गौरव को भी उनके शुरुआती गेम के लिए नहीं बख्शा। गौरव खन्ना के गेम पर बात करते हुए उनके पिता ने कहा, "शुरुआत में मुझे गौरव जिस तरह से घर में खेल रहा था, वह देखकर मुझे मजा नहीं आ रहा था। कई ऐसे झगड़े होते थे, जिसमें मैं बस देखकर यही सोचता था कि ये इसमें क्यों शामिल हो रहा है"।

    farrhana 1

    उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, बाद में मैंने जब गौरव को सिचुएशन को हैंडल करते हुए देखा, तो मुझे अच्छा लगा कि वह शांत दिमाग से सबकुछ संभाल रहा है। लड़ना-झगड़ना उसका स्वभाव नहीं है, तो उसे सुलझा हुआ देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता था"।

    यह भी पढ़ें- Gaurav Khanna की जीत से बौखलाईं Farrhana Bhatt? 'बिग बॉस 19' हारने पर कहा- 'मुझे यकीन नहीं हो रहा...'