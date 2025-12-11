Farrhana Bhatt को थप्पड़ मारना चाहते थे गौरव खन्ना के पापा, बेटे के गेम से भी हो गया था मूड ऑफ!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 19 खत्म हो चुका है, लेकिन बाहर अभी भी लगातार शो में की गई चीजों को लेकर कुछ कंटेस्टेंट्स और उनके माता-पिता का गुस्सा फूट रहा है। एक तरफ जहां फरहाना भट्ट की मां ने गौरव की जीत पर उन्हें अपना ही बच्चा बताया था, तो वहीं 'अनुपमा' एक्टर के पिता ने एक ऐसा बयान दे दिया है, जिससे फरहाना भट्ट ही नहीं, उनके फैंस भी नाराज हो सकते हैं।
गौरव खन्ना के पिता ने बेटे की जीत के बाद फरहाना भट्ट को थप्पड़ मारने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे के शुरुआती गेम पर भी सवाल किया। फरहाना भट्ट को लेकर क्या बोल गए गौरव खन्ना के पिता, नीचे पढ़ें डिटेल्स में:
क्यों फरहाना भट्ट को थप्पड़ मारना चाहते थे गौरव के पापा?
बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद गौरव खन्ना के पापा ने हाल ही में समाचार एजेंसी IANS से बातचीत करते हुए कहा, "मुझे तब बहुत गुस्सा आया था, जब फरहाना भट्ट मेरे बेटे को नीचा दिखाकर 'सुपरस्टार' कहकर मॉक करने की कोशिश की थी। उसने टीवी एक्टर के रूप में गौरव के काम पर सवाल उठाया था, मैं उसकी वजह से बहुत अपसेट हुआ था"।
गौरव के पिता ने आगे कहा, "जब फरहाना ने ऐसा किया तो उस मोमेंट पर गौरव खन्ना को कितना गुस्सा आया था, ये उनकी आवाज से साफ-साफ पता चल रहा था। अगर मैं वहां होता, तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर देता। मैं शायद फरहाना भट्ट को थप्पड़ भी मार देता"।
गौरव खन्ना के गेम पर भी उठाए सवाल
सिर्फ फरहाना ही नहीं, गौरव के पिता ने अभिषेक बजाज और जीशान कादरी के भी बेटे के प्रति अग्रेसिव बर्ताव को लेकर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने बेटे गौरव को भी उनके शुरुआती गेम के लिए नहीं बख्शा। गौरव खन्ना के गेम पर बात करते हुए उनके पिता ने कहा, "शुरुआत में मुझे गौरव जिस तरह से घर में खेल रहा था, वह देखकर मुझे मजा नहीं आ रहा था। कई ऐसे झगड़े होते थे, जिसमें मैं बस देखकर यही सोचता था कि ये इसमें क्यों शामिल हो रहा है"।
उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, बाद में मैंने जब गौरव को सिचुएशन को हैंडल करते हुए देखा, तो मुझे अच्छा लगा कि वह शांत दिमाग से सबकुछ संभाल रहा है। लड़ना-झगड़ना उसका स्वभाव नहीं है, तो उसे सुलझा हुआ देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता था"।
