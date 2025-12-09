बाहर आते ही टीवी मीडियम को लेकर Farrhana Bhatt ने दिया एक और बयान, सुनते ही लगेगा 440 वोल्ट का झटका

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट ने भले ही शो की ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन उन्हें ऑडियंस का बेशुमार प्यार मिला। कश्मीर से निकली फरहाना भट्ट ने 'लैला मजनू' और 'सिंघम अगेन' जैसी फिल्मों में कई छोटे-छोटे रोल निभाए, लेकिन जो पहचान उन्हें टीवी शो बिग बॉस ने दिलाई, वह कोई फिल्म नहीं दिला पाई।

शो में गौरव खन्ना को टारगेट करते हुए फरहाना भट्ट ने टीवी एक्टर कहा था और छोटे पर्दे की शब्दों से बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से सलमान खान ने भी उन्हें फटकार लगाई थी। हालांकि, अब घर से बाहर आने के बाद वह अपने शब्दों से पलट गई हैं और उन्होंने टीवी के सबसे बड़े शो में काम करने की इच्छा जताई है।

इस टीवी शो में काम करना चाहती हैं फरहाना भट्ट बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले के बाद कश्मीर की खूबसूरत अदाकारा फरहाना भट्ट ने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस किया। इस दौरान ही उन्होंने टीवी में दोबारा काम करने की इच्छा जाहिर की। दरअसल, इस इंटरव्यू में जब फरहाना भट्ट से ये पूछा गया कि वह 'द ट्रेटर', 'राइज एंड फॉल' और 'खतरों के खिलाड़ी' में से कौन से शो का हिस्सा बनना चाहेंगी?

बिग बॉस के बाद फरहाना भट्ट के हुए इतने फॉलोअर्स फरहाना भट्ट को भले ही सभी कंटेस्टेंट्स ने मिलकर शुरुआत में बाहर निकाल दिया हो, लेकिन बाद में वह आंधी की तरह शो में आई और एक-एक की बोलती बंद कर दी। शुरुआत में जहां फरहाना को उनके लड़ाके स्वभाव के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग झेलनी पड़ी, वहीं धीरे-धीरे फैंस उनसे कनेक्टेड फील करने लगे।