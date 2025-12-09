Language
    बाहर आते ही टीवी मीडियम को लेकर Farrhana Bhatt ने दिया एक और बयान, सुनते ही लगेगा 440 वोल्ट का झटका

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:32 PM (IST)

    फरहाना भट्ट जिन्होंने कभी टेलीविजन को लेकर काफी बुरा भला कहा था, अब वह उसी का हिस्सा बनने के लिए इच्छुक हैं। हाल ही में एक खास बातचीत में फरहाना भट्ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    फरहाना भट्ट इस टीवी शो में करना चाहती हैं काम/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट ने भले ही शो की ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन उन्हें ऑडियंस का बेशुमार प्यार मिला। कश्मीर से निकली फरहाना भट्ट ने 'लैला मजनू' और 'सिंघम अगेन' जैसी फिल्मों में कई छोटे-छोटे रोल निभाए, लेकिन जो पहचान उन्हें टीवी शो बिग बॉस ने दिलाई, वह कोई फिल्म नहीं दिला पाई।

    शो में गौरव खन्ना को टारगेट करते हुए फरहाना भट्ट ने टीवी एक्टर कहा था और छोटे पर्दे की शब्दों से बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से सलमान खान ने भी उन्हें फटकार लगाई थी। हालांकि, अब घर से बाहर आने के बाद वह अपने शब्दों से पलट गई हैं और उन्होंने टीवी के सबसे बड़े शो में काम करने की इच्छा जताई है।

    इस टीवी शो में काम करना चाहती हैं फरहाना भट्ट

    बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले के बाद कश्मीर की खूबसूरत अदाकारा फरहाना भट्ट ने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस किया। इस दौरान ही उन्होंने टीवी में दोबारा काम करने की इच्छा जाहिर की। दरअसल, इस इंटरव्यू में जब फरहाना भट्ट से ये पूछा गया कि वह 'द ट्रेटर', 'राइज एंड फॉल' और 'खतरों के खिलाड़ी' में से कौन से शो का हिस्सा बनना चाहेंगी?

    तो फरहाना भट्ट ने कहा, "मैं खतरों के खिलाड़ी करना चाहूंगी, क्योंकि वह बहुत ही इंगेजिंग शो है। मैंने उस शो के कुछ पार्ट्स देखें हैं, जो काफी दिलचस्प हैं। इस शो में रोहित शेट्टी भी हैं और मैं उनकी बहुत ही बड़ी प्रशंसक हूं, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूं। अगर उन्होंने वीकेंड के वार में मुझे यह प्रस्ताव दिया होता, तो जरूर उन्होंने मुझमें कुछ नोटिस किया होता। अगर वह मुझे इसका ऑफर देते हैं, तो मैं क्यों नहीं करूंगी"।

    बिग बॉस के बाद फरहाना भट्ट के हुए इतने फॉलोअर्स

    फरहाना भट्ट को भले ही सभी कंटेस्टेंट्स ने मिलकर शुरुआत में बाहर निकाल दिया हो, लेकिन बाद में वह आंधी की तरह शो में आई और एक-एक की बोलती बंद कर दी। शुरुआत में जहां फरहाना को उनके लड़ाके स्वभाव के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग झेलनी पड़ी, वहीं धीरे-धीरे फैंस उनसे कनेक्टेड फील करने लगे।

    जब वह बिग बॉस के घर में एंटर हुई थीं, तो उनके 44 हजार फॉलोअर्स थे, लेकिन बस साढ़े तीन महीने में ही उनके चाहने वालों की लिस्ट 2.4 मिलियन हो चुकी है। जब गौरव खन्ना के हाथों में सलमान खान ने ट्रॉफी थमाई, तो शो के दर्शकों ने उस चीज पर भी सवाल उठाए।

