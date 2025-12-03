Bigg Boss 19 Final Task: फरहाना ने Tanya Mittal को बनाया 'विनर', सीजन के आखिरी टास्क में इस कंटेस्टेंट को नहीं मिला एक भी वोट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 सीजन का आखिरी पड़ाव चल रहा है यानि फिनाले वीक और इस वीक में जो भी चीजें हो रही हैं वह भी आखिरी ही हैं जैसे कि आखिरी कैप्टन, आखिरी टास्क। आने वाले एपिसोड में इस सीजन का आखिरी टास्क होगा जो कि काफी मजेदार है और इसमें पता भी चल जाएगा कि कौन खुद को छोड़कर किसे विनर की देखता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या होगा सीजन का आखिरी टास्क चूंकि बिग बॉस की अपडेट देने वाले पेज के मुताबिक मालती चाहर घर से बाहर हो जाएंगी। इसके बाद टॉप 5 कंटेस्टेंट्स सामने आ गए हैं जिनमें गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे शामिल हैं। अब सीजन का आखिरी टास्क भी इन पांच लोगों के बीच ही होगा। इस टास्क में पांचों को खुद को छोड़कर उस एक कंटेस्टेंट का नाम बताना होगा जिसे वह विनर मानता है या प्रीडिक्ट कर सकता है कि कौन सा कंटेस्टेंट विनर होगा। आइए जानते हैं पांचों ने किन-किन का नाम चुना है।

फरहाना भट्ट्- तान्या मित्तल

तान्या मित्तल- फरहाना भट्ट

गौरव खन्ना- प्रणित मोरे

अमाल मलिक- प्रणित मोरे

प्रणित मोरे-गौरव खन्ना

तो इस तरह तान्या, फरहाना और गौरव को 1-1 वोट मिले वहीं प्रणित को 2 वोट मिले। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि किसी भी कंटेस्टेंट ने अमाल मलिक का नाम नहीं लिया।