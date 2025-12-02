Bigg Boss 19 Finale Week: फिनाले वीक में किसने निकाले Gaurav Khanna के आंसू ? यूजर्स बोले- गजब एक्टर है भाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गौरव खन्ना बिग बॉस सीजन 19 के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। उन्होंने सभी को पछाड़ते हुए टिकट टू फिनाले जीता और सबसे पहले अपनी जगह पक्की की। अब तक गौरव खन्ना को सलमान खान के विवादित शो में उनके शांत बर्ताव, सुलझे अंदाज के लिए पसंद किया जा रहा था। हालांकि, फिनाले वीक में गौरव तान्या मित्तल की बात से प्रवोक होकर अपना आपा खोते दिखाई दिए।

इतना ही नहीं, अब तक सिर्फ अशनूर कौर, अभिषेक बजाज के जाने पर रोए गौरव खन्ना को फाइनल वीक में आते ही कुछ ऐसा बोला गया, जिसकी वजह से वह अपने आंसू नहीं रोक सके। बच्चे को लेकर गौरव को सुननी पड़ी ये बात दरअसल, जब एस्ट्रोलॉजर शो में आई थीं, तो गौरव खन्ना ने उनसे बच्चों को लेकर बात की थी। हालांकि, आकांक्षा ने ये बिग बॉस के घर के अंदर ही प्रणित-मालती के सामने ये क्लियर किया था कि वह बच्चे नहीं चाहती, क्योंकि अभी वह अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं। गौरव खन्ना पर भी फैमिली वीक में उन्होंने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा था कि हमारी बात इस बारे में हो चुकी है।

Watch Now:- https://t.co/XNlwzrEgyf pic.twitter.com/Kigzk6yqzz — JioHotstar Reality (@HotstarReality) December 1, 2025 गौरव खन्ना की आंखों से बह निकले आंसू जब ये सवाल रिपोर्टर ने गौरव खन्ना से पूछा तो वह काफी शॉक्ड रह गए। उन्होंने रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "ये बहुत टची बात है...मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। मैं वह हर बात मानूंगा, जो मेरी पत्नी बोलेगी"। हालांकि, इस सवाल का जवाब देते-देते गौरव की आंखें भर आईं, जिसके बारे में जब फरहाना ने उनसे पूछा तो गौरव ने सीधा उनके पिता को लेकर उन्हीं से सवाल कर दिया।