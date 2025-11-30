'तुम मेरा सुकून हो...' Ashnoor Kaur से अभिषेक बजाज ने बयां किया दिल का हाल, एविक्शन पर कहा- 'पर्सनल लगा'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) से अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) बाहर हो गई हैं। टिकट टू फिनाले टास्क में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) को हिट करने के लिए उन्हें सजा के तौर पर एलिमिनेट किया गया।

बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार में सलमान खान ने अशनूर कौर को खूब खरी-खोटी सुनाई और फिर उन्हें एलिमिनेट किया। अब शो से निकलने के बाद वह अपने जिगरी यार और को-कंटेस्टेंट रहे अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) से मुलाकात की।

अभिषेक बजाज से मिलीं अशनूर कौर अशनूर कौर ने एविक्शन के तुरंत बाद अभिषेक बजाज से मुलाकात की और एक्टर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई फोटोज व वीडियो शेयर किया है। एक क्लिप में अशनूर कहती हैं कि काश वह एक हफ्ते और रुक जातीं। इस पर अभिषेक ने कहा कि कोई बात नहीं। बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सब थुड पे।