'तुम मेरा सुकून हो...' Ashnoor Kaur से अभिषेक बजाज ने बयां किया दिल का हाल, एविक्शन पर कहा- 'पर्सनल लगा'
अशनूर कौर बिग बॉस सीजन 19 से एविक्ट हो गई हैं। तान्या मित्तल को हिट करने के लिए उन्हें बिग बॉस से बाहर कर दिया गया। अब अभिषेक बजाज ने अशनूर से मुलाकात की है और उन्होंने उनके एविक्शन के बारे में भी बात की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) से अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) बाहर हो गई हैं। टिकट टू फिनाले टास्क में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) को हिट करने के लिए उन्हें सजा के तौर पर एलिमिनेट किया गया।
बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार में सलमान खान ने अशनूर कौर को खूब खरी-खोटी सुनाई और फिर उन्हें एलिमिनेट किया। अब शो से निकलने के बाद वह अपने जिगरी यार और को-कंटेस्टेंट रहे अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) से मुलाकात की।
अभिषेक बजाज से मिलीं अशनूर कौर
अशनूर कौर ने एविक्शन के तुरंत बाद अभिषेक बजाज से मुलाकात की और एक्टर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई फोटोज व वीडियो शेयर किया है। एक क्लिप में अशनूर कहती हैं कि काश वह एक हफ्ते और रुक जातीं। इस पर अभिषेक ने कहा कि कोई बात नहीं। बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सब थुड पे।
अभिषेक ने अशनूर से की दिल की बात
यही नहीं, अभिषेक बजाज ने कैप्शन में अशनूर कौर के लिए एक प्यार भरा मैसेज भी लिखा है। उन्होंने कैप्शन में कहा, "अफरा-तफरी से भरे घर में, तुम मेरे लिए शांति बन गई। एनर्जी वैम्पायर से भरे कमरे में, तुम मेरे लिए एनर्जी चार्जर बन गई। तुम मेरा सुकून थी। तुम हिम्मत के साथ आई, इज्जत से खेली और प्यार के साथ चली गई। हर उस पल के लिए शुक्रगुजार हूं जब हम साथ खड़े थे अशनूर और आज तुम्हारी एग्जिट पर्सनल लगी। नोट- जब जब चांद तारों का जिक्र होगा हमारा भी जिक्र होगा।"
अभिषेक-अशनूर कर रहे हैं डेटिंग?
बता दें कि बिग बॉस 19 के घर में अभिषेक और अशनूर की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। बाहर दोनों के डेटिंग के भी कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि, दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को अपना दोस्त बताया।
