Bigg Boss 19 में काला जादू करती हैं Tanya Mittal? एविक्ट हो चुके कंटेस्टेंट का दावा- 'उन्होंने मेरी फोटो...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के घर में सुर्खियां बटोरने वालीं तान्या मित्तल (Tanya Mittal) पर आरोप लगाया है कि वह घर में जादू-टोना करती हैं। जी हां, यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि शो में उनके दोस्त रह चुके एक कंटेस्टेंट ने लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तान्या मित्तल पर जादू-टोना का आरोप लगाने वाले कंटेस्टेंट बसीर अली (Baseer Ali) हैं। बसीर बिग बॉस 19 के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में गिने जाते थे। उनका अचानक एविक्शन शॉकिंग था। अब शो से निकलने के बाद उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में दावा किया है कि तान्या ने उन पर जादू-टोना किया था।

बिग बॉस में तान्या मित्तल करती हैं जादू-टोना? दरअसल, बसीर अली हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में आए। पारस ने कहा कि उन्हें बसीर की टीम से मालूम पड़ा है कि उन पर बिग बॉस के घर में टोटका हुआ है। इस पर बसीर तो पहले हंसे और फिर उन्होंने तान्या मित्तल का नाम लिया जिससे पारस भी शॉक रह गए।

बसीर ने तान्या पर लगाया आरोप? बसीर अली ने बिग बॉस के घर में तान्या से जुड़ा वो इंसिडेंट बताया है जिस पर वह जादू-टोना का दावा कर रहे हैं। बसीर ने पारस के साथ बातचीत में बताया कि डायनो पार्ट वाला टास्क चल रहा था और यह उनके एविक्शन से काफी पहले की बात है। उस टास्क के दौरान गार्डन एरिया में सभी कंटेस्टेंट्स की फोटो लगी हुई थी।