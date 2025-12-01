Bigg Boss 19 में काला जादू करती हैं Tanya Mittal? एविक्ट हो चुके कंटेस्टेंट का दावा- 'उन्होंने मेरी फोटो...'
Bigg Boss 19 Tanya Mittal Allegation: रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 की फेमस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल पर एक एविक्ट हो चुके एक कंटेस्टेंट ने आरोप लगाया है कि वह काला जादू करती हैं। एक्टर ने दावा किया है कि एविक्शन से पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे वह खुद भी हैरान रह गए थे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के घर में सुर्खियां बटोरने वालीं तान्या मित्तल (Tanya Mittal) पर आरोप लगाया है कि वह घर में जादू-टोना करती हैं। जी हां, यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि शो में उनके दोस्त रह चुके एक कंटेस्टेंट ने लगाया है।
तान्या मित्तल पर जादू-टोना का आरोप लगाने वाले कंटेस्टेंट बसीर अली (Baseer Ali) हैं। बसीर बिग बॉस 19 के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में गिने जाते थे। उनका अचानक एविक्शन शॉकिंग था। अब शो से निकलने के बाद उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में दावा किया है कि तान्या ने उन पर जादू-टोना किया था।
बिग बॉस में तान्या मित्तल करती हैं जादू-टोना?
दरअसल, बसीर अली हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में आए। पारस ने कहा कि उन्हें बसीर की टीम से मालूम पड़ा है कि उन पर बिग बॉस के घर में टोटका हुआ है। इस पर बसीर तो पहले हंसे और फिर उन्होंने तान्या मित्तल का नाम लिया जिससे पारस भी शॉक रह गए।
बसीर ने तान्या पर लगाया आरोप?
बसीर अली ने बिग बॉस के घर में तान्या से जुड़ा वो इंसिडेंट बताया है जिस पर वह जादू-टोना का दावा कर रहे हैं। बसीर ने पारस के साथ बातचीत में बताया कि डायनो पार्ट वाला टास्क चल रहा था और यह उनके एविक्शन से काफी पहले की बात है। उस टास्क के दौरान गार्डन एरिया में सभी कंटेस्टेंट्स की फोटो लगी हुई थी।
बसीर ने बताया तान्या से जुड़ा इंसिडेंट
तब तान्या मित्तल सभी तस्वीरों को गौर से देख रही थीं। जब बसीर अली अपनी फोटो देखने गार्डन एरिया की ओर बढ़ रहे थे, तब उनकी नजर तान्या पर पड़ी जो बसीर की फोटो देख रही थीं। बसीर ने बताया कि तान्या कुछ बोल रही थीं। उन्होंने उनकी तस्वीर पर हाथ लगाया और फिर उस पर फूंका।
तान्या मित्तल की हरकत से हैरान बसीर
यह देखकर बसीर अली हैरान रह गए थे। जब उन्होंने तान्या मित्तल से पूछा कि वह उनकी तस्वीर के साथ क्या कर रही हैं, तब तान्या ने जवाब में कहा कि वह बस उन्हें देख रही थीं, क्योंकि वह बहुत अच्छे लग रहे हैं। बसीर ने कहा कि वह इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह देखा। जब पारस ने उनसे पूछा कि क्या यह एविक्शन से ठीक पहले की बात है, तब बसीर ने कहा कि यह बहुत पहले की बात है। उसी दिन उन्हें सलमान खान से डांट भी पढ़ी थी।
Baseer Ali, in Paras Chhabra's podcast, accused Tanya Mittal of doing black magic during a captaincy task. I don’t believe in all this.#TanyaMittal𓃵 #BiggBoss19 pic.twitter.com/AlEFWa2pY6— crystal (@swapna_majji) November 30, 2025
किसका जाप करती हैं तान्या मित्तल?
पॉडकास्ट में बसीर अली ने यह भी खुलासा किया कि तान्या मित्तल शो में हमेशा राम-राम जपती रहती थीं। इसके अलावा वह भी किसी चीज का जाप करती थीं, लेकिन उनकी कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई।
