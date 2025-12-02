Language
    Bigg Boss 19 Elimination: टूट गया ट्रॉफी जीतने का सपना, Finale Week में मुख्य द्वार से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:01 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Elimination: फिनाले वीक बिग बॉस शो का सबसे आखिरी हफ्ता होता है। 19वें सीजन में इस वीक में 6 कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई थी जिसमें से अब एक ...और पढ़ें

    फिनाले वीक में बेघर हुआ एक और कंटेस्टेंट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 का वह टाइम आ गया है जिसका दर्शकों को सबसे ज्यादा इंतजार था। शो को फिनाले वीक में टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल गए हैं। अशनूर कौर और शहबाज बदेशा के बाद फिनाले वीक में 6 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री ली थी। जिसमें से अब एक को मुख्यद्वार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और शो को टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं।

    पिछले हफ्ते हुए टिकट टू फिनाले टास्क में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर और प्रणित मौरे ने पहला फाइनलिस्ट बनने का जोर लगाया था। जिनमें से गौरव खन्ना टास्क जीतकर शो के पहले फाइनलिस्ट बने थे और इसके साथ ही वे शो के आखिरी हफ्ते के कैप्टन भी बने। फिनाले वीक से पहले 8 लोग बचे हुए थे। वीकेंड का वार में इसी टास्क में अशनूर द्वारा तान्या को फिजिकली हर्ट करने के लिए बाहर किया गया और शहबाज बदेशा को कम वोट की वजह से घर से बेघर होना पड़ा। इस तरह 6 कंटेस्टेंट ने फिनाले वीक में अपनी जगह बनाई।

    मुख्य द्वार से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट

    बिग बॉस की अपडेट देने वाली रिपोर्ट के मुताबिक फिनाले वीक में 6 कंटेस्टेंट्स में से एक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और वो कंटेस्टेंट हैं मालती चाहर जो शो में शहबाज बदेशा के बाद दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आई थीं। फिनाले वीक में आकर मालती का टॉप 5 में जाने और ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया है।

    MALTI

    टॉप 5 फाइनलिस्ट

    बिग बॉस 19 के फाइनल में अब 5 कंटेस्टेंट्स ने अपनी जगह बनाई है जिसमें गौरव खन्ना जो कि पहले ही टिकट टू फिनाले जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। उनके अलावा फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और अमाल मलिक टॉप 5 फाइनलिस्ट हैं।

    * गौरव खन्ना

    * फरहाना भट्ट

    * अमाल मलिक

    * तान्या मित्तल

    * प्रणित मोरे

    इस दिन होगा ग्रैंड फिनाले

    फिनाले वीक में मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कई मीडिया संस्थान से जर्नलिस्ट आए और घरवालों से उनकी सच्चाई उगलवाई वही अब दर्शकों और कंटेस्टेंट्स को 7 दिसंबर का इंतजार है जिस दिन इन टॉप 5 फाइनलिस्ट में से एक कोई एक बिग बॉस 19 की ट्रॉफी उठाएगा। बिग बॉस 19 जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे से स्ट्रीम होता है वहीं टेलीविजन पर रात 10.30 बजे।

