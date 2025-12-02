Bigg Boss 19 Elimination: टूट गया ट्रॉफी जीतने का सपना, Finale Week में मुख्य द्वार से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 का वह टाइम आ गया है जिसका दर्शकों को सबसे ज्यादा इंतजार था। शो को फिनाले वीक में टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल गए हैं। अशनूर कौर और शहबाज बदेशा के बाद फिनाले वीक में 6 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री ली थी। जिसमें से अब एक को मुख्यद्वार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और शो को टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं।

पिछले हफ्ते हुए टिकट टू फिनाले टास्क में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर और प्रणित मौरे ने पहला फाइनलिस्ट बनने का जोर लगाया था। जिनमें से गौरव खन्ना टास्क जीतकर शो के पहले फाइनलिस्ट बने थे और इसके साथ ही वे शो के आखिरी हफ्ते के कैप्टन भी बने। फिनाले वीक से पहले 8 लोग बचे हुए थे। वीकेंड का वार में इसी टास्क में अशनूर द्वारा तान्या को फिजिकली हर्ट करने के लिए बाहर किया गया और शहबाज बदेशा को कम वोट की वजह से घर से बेघर होना पड़ा। इस तरह 6 कंटेस्टेंट ने फिनाले वीक में अपनी जगह बनाई।

टॉप 5 फाइनलिस्ट बिग बॉस 19 के फाइनल में अब 5 कंटेस्टेंट्स ने अपनी जगह बनाई है जिसमें गौरव खन्ना जो कि पहले ही टिकट टू फिनाले जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। उनके अलावा फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और अमाल मलिक टॉप 5 फाइनलिस्ट हैं।