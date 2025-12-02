Bigg Boss से निकलते ही शहबाज बदेशा बने स्टैंडअप कॉमेडियन, Amaal Malik के पिता 'डब्बू' को कर दिया रोस्ट
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 को खत्म होने में अब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, ऐसे में बचे हुए कंटेस्टेंट आखिरी वीक में भी खुद को दिखाने के लिए एड़ी से चोटी का दम लगा रहे हैं। फिनाले के एकदम नजदीक पहुंचकर अशनूर कौर और शहबाज बदेशा का बिग बॉस 19 में सफर खत्म हो गया था।
अशनूर जहां तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और अन्य कंटेस्टेंट्स को लेकर इंटरव्यूज में अपनी राय दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज बदेशा ने स्टैंडअप कॉमेडी करने वाली बात ज्यादा सीरियस ले ली है, क्योंकि उन्होंने शो से एलिमिनेट होते ही सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड अमाल मलिक के पिता को ही रोस्ट कर दिया।
शहबाज बदेशा के लिए डब्बू मलिक ने किया था पोस्ट
शहबाज बदेशा जब बीते वीकेंड के वार में कम वोट्स पाकर फिनाले रेस से आउट होकर घर आ गए थे, तो अमाल मलिक काफी इमोशनल हो गए थे। अमाल को रोता देखकर फैंस का दिल तो पसीजा ही, लेकिन डब्बू मलिक भी खुद को शहबाज के लिए ट्वीट करने से रोक नहीं पाए। उन्होंने लिखा, "शहबाज तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे, गॉड ब्लेस यू"।
डब्बू मलिक के इस प्यार भरे मैसेज का शहबाज ने ऐसा जवाब दिया, जिससे सोशल मीडिया पर मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। शहबाज ने रिप्लाई करते हुए लिखा, "सर मैं अभी जिंदा हूं"। शहबाज के इस रिप्लाई के बाद डब्बू मलिक ने अपना ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन देखते ही देखते इंटरनेट पर ये ट्वीट वायरल हो गया।
सोशल मीडिया पर फैंस हुए लोटपोट
शहबाज के इस रिप्लाई के बाद सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "हाहाहा..हम शहबाज के इन पंच को ही मिस करते हैं। कितने आए और कितने गए, लेकिन शहबाज की तरह इस सीजन में हंसाने वाला कोई नहीं आया। इस सीजन को देखने में सिर्फ आपकी वजह से मजा आया"।
दूसरे यूजर ने लिखा, "रिप्लाई कितना ऑन प्वाइंट था, ट्वीट से ऐसा ही लग रहा था कि शहबाज चला गया"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "यार ये कितना मजाकिया है, क्या सेंस ऑफ हयूमर है इसका"। आपको बता दें कि जब रितेश देशमुख आए थे, तो उन्होंने शहबाज बदेशा की इंग्लिश सुनकर उन्हें स्टैंडअप कॉमेडी करने की सलाह दी थी। बाहर निकलने के बाद शहबाज अपने बेस्ट फ्रेंड अमाल मलिक को ट्रॉफी जितवाने के लिए फैंस से गुजारिश कर रहे हैं।
