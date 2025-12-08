Language
    Gaurav Khanna की जीत से बौखलाईं Farrhana Bhatt? 'बिग बॉस 19' हारने पर कहा- 'मुझे यकीन नहीं हो रहा...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) भले ही बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) की विनर नहीं बन पाईं, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूत पर्सनैलिटी से जनता का दिल जी ...और पढ़ें

    Hero Image

    गौरव खन्ना की जीत पर फरहाना भट्ट का रिएक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में विनर बनने की दावेदार रहीं फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) को हार मिली। शो की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट कही जाने वालीं फरहाना को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि वह यह सीजन जीत जाएंगी, लेकिन गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने जीत हासिल की।

    बिग बॉस 19 की हार और गौरव खन्ना की जीत पर पहली बार फरहाना भट्ट ने रिएक्शन दिया है। शो खत्म होते ही उन्होंने गौरव की जीत पर अपनी भड़ास निकाली और खुद को शो का स्टार बताया है।

    फरहाना भट्ट ने खुद को बताया सीजन का स्टार

    फिल्मीज्ञान के साथ बातचीत में फरहाना भट्ट ने कहा कि उन्होंने भले ही ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन जनता का दिल जीता है। बकौल फरहाना, "मैं सच में खुश हूं। भले ही मेरे हाथ में ट्रॉफी नहीं है, लेकिन मैं इस सीजन की स्टार हूं, जिस पर मुझे पूरा यकीन है। जैसा लोग कहते हैं, यह सीजन फरहाना भट्ट का सीजन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। मुझे ट्रॉफी से ज्यादा इस प्यार की जरूरत थी।"

    Farrhana Bhatt lose Bigg Boss 19

    फरहाना भट्ट ने गौरव खन्ना की जीत पर कसा तंज

    फरहाना भट्ट ने गौरव खन्ना की जीत पर भी तंज कसा है और उन्हें अनडिजर्विंग बताया है। उन्होंने कहा, "मुझे सच में ऐसा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने बिग बॉस में कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जिससे वह विनर लगें। चूंकि वह टीवी पर हैं और यह रियलिटी शो टीवी पर आता है, तो हो सकता है कि उनके टीवी ऑडियंस ने उन्हें वोट दिया हो। इसलिए उनकी और उनकी पसंद की रिस्पेक्ट करें।"

    बता दें कि गौरव खन्ना की जीत पर सोशल मीडिया यूजर्स मिला-जुला रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ उन्हें फिक्स विनर बता रहे हैं तो कोई उनकी जीत का जश्न मना रहा है।

