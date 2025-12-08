Gaurav Khanna की जीत से बौखलाईं Farrhana Bhatt? 'बिग बॉस 19' हारने पर कहा- 'मुझे यकीन नहीं हो रहा...'
फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) भले ही बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) की विनर नहीं बन पाईं, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूत पर्सनैलिटी से जनता का दिल जी ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में विनर बनने की दावेदार रहीं फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) को हार मिली। शो की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट कही जाने वालीं फरहाना को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि वह यह सीजन जीत जाएंगी, लेकिन गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने जीत हासिल की।
बिग बॉस 19 की हार और गौरव खन्ना की जीत पर पहली बार फरहाना भट्ट ने रिएक्शन दिया है। शो खत्म होते ही उन्होंने गौरव की जीत पर अपनी भड़ास निकाली और खुद को शो का स्टार बताया है।
फरहाना भट्ट ने खुद को बताया सीजन का स्टार
फिल्मीज्ञान के साथ बातचीत में फरहाना भट्ट ने कहा कि उन्होंने भले ही ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन जनता का दिल जीता है। बकौल फरहाना, "मैं सच में खुश हूं। भले ही मेरे हाथ में ट्रॉफी नहीं है, लेकिन मैं इस सीजन की स्टार हूं, जिस पर मुझे पूरा यकीन है। जैसा लोग कहते हैं, यह सीजन फरहाना भट्ट का सीजन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। मुझे ट्रॉफी से ज्यादा इस प्यार की जरूरत थी।"
यह भी पढ़ें- वोट नहीं, इस वजह से Farrhana Bhatt के हाथ से छिनी Bigg Boss 19 की ट्रॉफी, ड्रेस बन गई एक्ट्रेस के लिए श्राप?
फरहाना भट्ट ने गौरव खन्ना की जीत पर कसा तंज
फरहाना भट्ट ने गौरव खन्ना की जीत पर भी तंज कसा है और उन्हें अनडिजर्विंग बताया है। उन्होंने कहा, "मुझे सच में ऐसा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने बिग बॉस में कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जिससे वह विनर लगें। चूंकि वह टीवी पर हैं और यह रियलिटी शो टीवी पर आता है, तो हो सकता है कि उनके टीवी ऑडियंस ने उन्हें वोट दिया हो। इसलिए उनकी और उनकी पसंद की रिस्पेक्ट करें।"
बता दें कि गौरव खन्ना की जीत पर सोशल मीडिया यूजर्स मिला-जुला रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ उन्हें फिक्स विनर बता रहे हैं तो कोई उनकी जीत का जश्न मना रहा है।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 से निकलते ही Tanya Mittal को मिल गई फिल्म? बोलीं- 'मेरा करियर अच्छा होने वाला है'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।