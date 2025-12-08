Gaurav Khanna की जीत से बौखलाईं Farrhana Bhatt? 'बिग बॉस 19' हारने पर कहा- 'मुझे यकीन नहीं हो रहा...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में विनर बनने की दावेदार रहीं फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) को हार मिली। शो की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट कही जाने वालीं फरहाना को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि वह यह सीजन जीत जाएंगी, लेकिन गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने जीत हासिल की।

