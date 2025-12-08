Bigg Boss 19 से निकलते ही Tanya Mittal को मिल गई फिल्म? बोलीं- 'मेरा करियर अच्छा होने वाला है'
बिग बॉस 19 खत्म हो गया है और तान्या मित्तल थर्ड रनर-अप रहीं। शो में उनका खूब मजाक बनाया गया और उन्हें फेक भी बुलाया गया। अब तान्या ने बिग बॉस से निकलत ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) खत्म हो गया है। शो का विजेता भले ही गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) बने हों, लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि यह सीजन तान्या मित्तल (Tanya Mittal) की वजह से जाना जाएगा।
तान्या मित्तल फुल एंटरटेनमेंट पैकेज रहीं। उन्हें फेक और झूठी जैसे टैग मिले, लेकिन शुरू से आखिर तक उन्होंने एंटरटेनमेंट बरकरार रखा। रोस्ट के साथ उन्हें प्यार भी मिला। यहां तक कि उन्हें टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने उन्हें काम का भी ऑफर दे दिया।
सलमान खान ने की थी तान्या मित्तल की तारीफ
अब बिग बॉस 19 से बाहर निकलते ही तान्या मित्तल की किस्मत चमकने वाली हैं। चाहे लोगों ने उन्हें कितना ही रोस्ट क्यों न किया हो, लेकिन ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने उनकी खूब तारीफ की। सलमान ने तो यह भी कह दिया कि बिना तान्या के यह सीजन कुछ नहीं था। उन्होंने शो में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है।
क्या तान्या मित्तल को मिली फिल्म?
अब तान्या ने शो खत्म होने के बाद कहा है कि उनका करियर शानदार होने वाला है। IANS के साथ बातचीत में तान्या ने एकता कपूर से मिले ऑफर के बारे में बात की और कहा कि उनका राहू अच्छा चल रहा है। उन्हें जो भी फिल्में और प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, उसे वह जरूर करेंगी। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मेरा करियर अच्छा होने वाला है।"
तान्या ने शो से निकलने के बाद बयां किया दर्द
तान्या मित्तल ने शो से निकलने के बाद यह भी कहा कि वह बहुत हर्ट हुई हैं और अकेला महसूस कर रही हैं। हर किसी ने उन्हें फेक कहा, यहां तक कि नीलम गिरी ने भी। वह बहुत लोस्ट फील कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका कोई दोस्त नहीं है। वह बिग बॉस 19 की थर्ड रनर-अप रहीं।
