Bigg Boss 19 से निकलते ही Tanya Mittal को मिल गई फिल्म? बोलीं- 'मेरा करियर अच्छा होने वाला है'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) खत्म हो गया है। शो का विजेता भले ही गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) बने हों, लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि यह सीजन तान्या मित्तल (Tanya Mittal) की वजह से जाना जाएगा।

तान्या मित्तल फुल एंटरटेनमेंट पैकेज रहीं। उन्हें फेक और झूठी जैसे टैग मिले, लेकिन शुरू से आखिर तक उन्होंने एंटरटेनमेंट बरकरार रखा। रोस्ट के साथ उन्हें प्यार भी मिला। यहां तक कि उन्हें टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने उन्हें काम का भी ऑफर दे दिया।

सलमान खान ने की थी तान्या मित्तल की तारीफ अब बिग बॉस 19 से बाहर निकलते ही तान्या मित्तल की किस्मत चमकने वाली हैं। चाहे लोगों ने उन्हें कितना ही रोस्ट क्यों न किया हो, लेकिन ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने उनकी खूब तारीफ की। सलमान ने तो यह भी कह दिया कि बिना तान्या के यह सीजन कुछ नहीं था। उन्होंने शो में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है।