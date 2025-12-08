Bigg Boss 19 Winner: तान्या मित्तल ने गौरव खन्ना की जीत पर कसा तंज, बोलीं- 'GK ने कुछ किया क्या...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19 Winner) के विनर बन गए हैं। शो में हमेशा से ही गौरव के गेम पर सवाल उठते आए हैं। अब उनकी जीत पर टॉप 5 में रहीं तान्या मित्तल (Tanya Mittal) ने रिएक्ट किया है।

7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले थे। टॉप 5 में तान्या, अमाल मलिक, गौरव, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे थे। तान्या चौथे पायदान पर रहीं, जबकि गौरव ने सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की। शुरू से ही तान्या समेत बाकी घरवालों ने गौरव के शो में कंट्रीब्यूशन पर सवाल उठाया है। एक बार तान्या ने यह भी कहा था कि 'जीके अब क्या करेगा?'