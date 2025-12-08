Language
    Bigg Boss 19 Winner: तान्या मित्तल ने गौरव खन्ना की जीत पर कसा तंज, बोलीं- 'GK ने कुछ किया क्या...'

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    Bigg Boss 19 Winner: टीवी एक्टर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) बिग बॉस सीजन 19 की ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं। शो जीतने के बाद तान्या मित्तल (Tanya Mittal

    गौरव खन्ना के बिग बॉस 19 की जीत पर तान्या मित्तल ने कसा तंज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19 Winner) के विनर बन गए हैं। शो में हमेशा से ही गौरव के गेम पर सवाल उठते आए हैं। अब उनकी जीत पर टॉप 5 में रहीं तान्या मित्तल (Tanya Mittal) ने रिएक्ट किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले थे। टॉप 5 में तान्या, अमाल मलिक, गौरव, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे थे। तान्या चौथे पायदान पर रहीं, जबकि गौरव ने सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की। शुरू से ही तान्या समेत बाकी घरवालों ने गौरव के शो में कंट्रीब्यूशन पर सवाल उठाया है। एक बार तान्या ने यह भी कहा था कि 'जीके अब क्या करेगा?'

    तान्या मित्तल ने गौरव खन्ना की जीत पर कसा तंज

    अब बिग बॉस 19 की ट्रॉफी गौरव खन्ना जीत गए हैं और तान्या ने उनकी जीत पर इशारों-इशारों में ताना मारा है। शो खत्म होने के बाद मीडिया संग बातचीत में तान्या से पूछा कि वह हमेशा कहती थीं कि जीके क्या करेगा, लेकिन अब वह ट्रॉफी जीत गए हैं। इस पर तान्या ने कहा, "जीके ने अभी कुछ किया क्या? जीके कुछ करे, नहीं करे। मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरी दुनिया तो मेरे इर्द-गिर्द घूम रही है ना।"

    फरहाना भट्ट के हाथ से फिसली ट्रॉफी

    बिग बॉस 19 के फिनाले में पहुंचने वाले पांच कंटेस्टेंट्स में गौरव जीते। फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) पहली रनर-अप रहीं, वहीं प्रणित मोरे दूसरे रनर-अप रहें। तान्या टॉप 4 में आईं और अमाल पांचवें पायदान पर पहुंच पाए। उम्मीद लगाई जा रही थी कि बिग बॉस की विनर फरहाना रहेंगी, लेकिन गौरव खन्ना के हाथ में ट्रॉफी आई। फरहाना भी शुरू से ही उनके कंट्रीब्यूशन पर सवाल उठाती रही हैं।

