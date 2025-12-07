Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना ने जीता बिग बॉस 19 का खिताब, टूट गया इस कंटेस्टेंट का ट्रॉफी जीतने का सपना
Bigg Boss Season 19: साढ़े तीन महीने के लंबे अंतराल के बाद बिग बॉस सीजन 19 को विनर मिल गया है। टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने सुपरस्टार सलमान खान के इस रियल ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Winner Of Bigg Boss 19: सलमान खान के रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले का समापन हो गया है और इस सीजन के विजेता के रूप में टीवी एक्टर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna Winner) ने बाजी मारी है। साढ़े तीन महीनों तक बिग बॉस के घर में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर और शानदार खेल दिखाकर गौरव ने सीजन 19 की ट्रॉफी को अपने नाम किया है।
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में टॉप-2 फानइलिस्ट के तौर पर गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) की जोड़ी पहुंची। सलमान खान ने हमेशा के तरह अपने ही अंदाज में दोनों फाइनलिस्ट के हाथों को पकड़ा रहा और अंत में गौरव का हाथ उठाकर उन्हें इस सीजन का चैंपियन घोषित किया।
गौरव खन्ना बने बिग बॉस 19 के विनर
अनुपमा जैसे तमाम टीवी सीरियल से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाले गौरव खन्ना ने बिग बॉस सीजन 19 के 17 कंटेस्टेंट्स में टीवी के सुपरस्टार के तौर पर एंट्री मारी। 24 अगस्त 2025 को शुरू हुए इस रियलिटी शो में गौरव ने अपने बेहतरीन खेल का नजारा पेश किया, जिसके दम पर वह इस रियलिटी शो को जीतने में कामयाब रहे।
फिलाने में टॉप-2 फाइनलिस्ट में गौरव खन्ना को फरहाना भट्ट से ज्यादा वोट मिले और इस तरह से सीजन 19 की ट्रॉफी गौरव के हाथों में गई। इसके अलावा फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की रनर अप रहीं। जबकि तीसरे नंबर पर प्रणित मोरे (Pranit More) रहे। इसके अलावा तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और अमाल मलिक (Amaal Mallik) चौथे-पांचवे नंबर पर रहे। इस तरह से सलमान खान के बिग बॉस 19 का समापन हो गया।
गौरव खन्ना के विनर बनते ही सोशल मीडिया पर उन्हें बधाइयां देने वालों सैलाब उमड़ पड़ा है और हर कोई उन्हें इस शो को जीतने के लायक बता रहे हैं। मालूम हो कि ग्रैंड फिलाने में सिनेमा जगत के सितारों का भी जमावड़ा लगा रहा, जिसमें कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, पवन सिंह और सनी लियोनी जैसे सेलेब्स शामिल रहे।
गौरव को मिली ये प्राइज मनी
बिग बॉस सीजन 19 गौरव खन्ना के करियर का दूसरा ऐसा रियलिटी शो है, जिसमें वह विजेता बने हैं। इसी साल गौरव ने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया विनर का खिताब जीता है। इसके साथ ही एक साल के भीतर दो बड़े रियलिटी शो जीतकर गौरव खन्ना ने इतिहास रच दिया है। बता दें कि बिग बॉस 19 को जीतने पर गौरव को एक चमचमाती ट्रॉफी और 50 लाख रुपये मिले हैं।
