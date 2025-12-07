Bigg Boss 19 Finale: टूट गया इस फाइनलिस्ट का सपना, फिनाले शुरू होने से पहले हुआ एविक्ट!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार सलमान खान के पॉपुलर रिलयिटी शो बिग बॉस सीजन 19 का आज ग्रैंड फिनाले है। थोड़ी ही देर बाद इसका आगाज होने वाला है। लेकिन इससे पहले एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, फिनाले शुरू होने से पहले ही टॉप-5 फाइनलिस्ट में से एक कंटेस्टेंट का बिग बॉस जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है।

वह फाइनलिस्ट सबसे पहले फिनाले में एविक्ट होगा, जिसके बाद टॉप-4 फाइनलिस्ट के नाम भी सामने आ गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन सा सदस्य से जो, बिग बॉस के घर से बेघर होगा। बिग बॉस जीतने से चूका ये कंटेस्टेंट करीब साढ़े तीन हफ्ते के बाद आज बिग बॉस सीजन 19 को अपना विनर मिल जाएगा। गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे इस बार टॉप-5 फाइनलिस्ट की रेस में शामिल हैं। अब खबर आ रही है कि इन पांच में से किसी एक सदस्य का बिग बॉस 19 जीतने का सपना टूटने वाला है।