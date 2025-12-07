Bigg Boss 19 Finale: टूट गया इस फाइनलिस्ट का सपना, फिनाले शुरू होने से पहले हुआ एविक्ट!
Bigg Boss 19 Finale Eviction: बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले आज है और टॉप-5 फाइनलिस्ट में से किसी एक के सिर पर विनर का ताज सजेगा। इस बीच खबर आ रही ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार सलमान खान के पॉपुलर रिलयिटी शो बिग बॉस सीजन 19 का आज ग्रैंड फिनाले है। थोड़ी ही देर बाद इसका आगाज होने वाला है। लेकिन इससे पहले एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, फिनाले शुरू होने से पहले ही टॉप-5 फाइनलिस्ट में से एक कंटेस्टेंट का बिग बॉस जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है।
वह फाइनलिस्ट सबसे पहले फिनाले में एविक्ट होगा, जिसके बाद टॉप-4 फाइनलिस्ट के नाम भी सामने आ गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन सा सदस्य से जो, बिग बॉस के घर से बेघर होगा।
बिग बॉस जीतने से चूका ये कंटेस्टेंट
करीब साढ़े तीन हफ्ते के बाद आज बिग बॉस सीजन 19 को अपना विनर मिल जाएगा। गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे इस बार टॉप-5 फाइनलिस्ट की रेस में शामिल हैं। अब खबर आ रही है कि इन पांच में से किसी एक सदस्य का बिग बॉस 19 जीतने का सपना टूटने वाला है।
दरअसल बीबी तक की रिपोर्ट के अनुसार अमाल मलिक (Amaal Mallik) बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में घर से बेघर होने वाले पहले सदस्य बनेंगे। अमाल का इस तरह से एविक्ट होना शो के फैंस के लिए काफी शॉकिंग माना जा रहा है, क्योंकि कई ट्रेंड और वोटिंग पूल के आधार पर ऐसा दावा किया जा रहा था कि अमाल मलिक टॉप-2 में फिनिश करेंगे।
हालांकि, अभी इस मामले में आधिकारिक पुष्टि होने का अभी सभी को इंतजार है। अगर सच में अमाल मलिक बिग बॉस 19 के टॉप-5 फाइनलिस्ट में से सबसे पहले एविक्ट होंगे तो यकीनन तौर पर सारे अनुमान और समीकरण धरे रह जाएंगे।
विनर बनने का प्रबल दावेदार ये फाइनलिस्ट
अगर अमाल मलिक बिग बॉस 19 की फिनाले की रेस से बाहर होते हैं तो फिर टॉप-4 फाइनलिस्ट रह जाएंगे। जिनमें से गौरव खन्ना को इस सीजन बिग बॉस का विनर बनने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वोटिंग ट्रेंड में भी फिलहाल वह नंबर-1 पर चल रहे हैं।
