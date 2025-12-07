Bigg Boss 19: तीखी जुबान...शुरुआत में एविक्ट, सीजन की विलेन Farhana Bhatt क्यों हैं जीत की मजबूत दावेदार?

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:44 PM (IST)

    बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का फिनाले करीब है, और फरहाना भट्ट एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी हैं। शुरुआती दौर में बाहर होने के बावजूद, उन्होंने स ...और पढ़ें

    फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की विजेता (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बस कुछ ही देर में बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का फिनाले शुरू होने वाला है। ऐसे में फैंस का एक्साइटमेंट लेवल एकदम टॉप पर पहुंच गया है। बिग बॉस की टॉप लिस्ट और वोटिंग ट्रेंड भले ही गौरव का नाम दिखा रहे हो लेकिन हम आज आपको टॉप फाइनलिस्ट के एक ऐसे प्रमुख दावेदार के बारे में बताएंगे जिसने ऐसा कमबैक किया कि आज उन्हीं की कुर्सी छीनकर विनर की बड़ी दावेदार बनी हुई है।

    शुरुआती दौर में ही बाहर होने से लेकर जबरदस्त वन-लाइनर्स के साथ नाटकी वापसी करने के साथ फरहाना भट्ट एक कंपलीट पैकेज हैं। उन्होंने अपने साहस और निडरता से खेल का रुख पलट दिया है। अब जैसे-जैसे शो अपने अंत की और बढ़ रहा है तो एक सवाल जो सबके दिमाग में कौंध रहा है वो ये कि क्या फरहाना बिग बॉस 19 की ट्रॉफी ले जाएंगी। चलिए फरहाना के कुछ स्ट्रॉन्ग प्वाइंट्स के बारे में बात करते हैं।

    जल्दी बाहर होने से लेकर फाइनलिस्ट तक

    सीजन की शुरुआत में, पूरे घर से उस प्रतियोगी को नामांकित करने के लिए कहा गया था जिसे वे सबसे कम योग्य मानते थे। ज्यादातर घरवालों ने फरहाना का नाम लिया और उन्हें खेल से बाहर कर दिया। असली मोड़ तब आया जब फरहाना सीक्रेट रूम में थीं और गौरव खन्ना की मदद से बिग बॉस के घर में वापस आईं। उनकी वापसी ने तुरंत माहौल को हिलाकर रख दिया, शो में नया तनाव, ड्रामा और अप्रत्याशितता भर दी। उन्होंने अंत तक उस गति को बनाए रखा। अब, सबकी निगाहें दर्शकों पर हैं कि क्या वे खेल में उनके द्वारा लाए गए मोड़ और उथल-पुथल की वजह से ट्रॉफी भी अपने नाम करेंगी?

     
     
     
    फिनाले तक का सफर

    बिग बॉस 19 के अपने पूरे सफर में, फरहाना अपने साथी घरवालों के साथ झगड़ों की वजह से लगातार सुर्खियां बटोरती रहीं। इसकी शुरुआत उनकी वापसी के बाद बशीर अली के साथ कई जबरदस्त बहस से हुई। हालांकि बाद में दोनों के बीच रिश्ता ठीक हो गया। असल में जिस झगड़े ने तूफ़ान मचा दिया, वह था अमाल मलिक के साथ उनकी लड़ाई, जब उन्होंने घर से आई चिट्ठी वाले राउंड में नीलम गिरी का लेटर फाड़ दिया। उन्होंने गौरव खन्ना के साथ भी कई बार बहस की। उनके इन झगड़ों ने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सारी गर्माहट जीत में तब्दील होगी?

     
     
     
    अपनी भाषा की वजह से लाइमलाइट में रहीं

    अपने झगड़ों के अलावा, फरहाना बिग बॉस के घर में अक्सर अपनी तीखी जुबान के लिए भी आलोचनाओं का शिकार होती रहीं। घरवालों ने उन पर बार-बार बदतमीजी करने और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एक बार वीकेंड का वार में होस्ट सलमान खान ने भी उन्हें फटकार लगाई थी। लेकिन उस पल ने घर के बाहर एक और भी बड़ी बहस छेड़ दी, जहां फरहाना की टीम और प्रशंसकों ने सलमान पर पक्षपातपूर्ण होने और उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया। इस विवाद ने उन्हें और भी सुर्खियों में ला दिया।

    टॉप 5 फाइनलिस्ट में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे का नाम है। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस रियलिटी शो का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा।

