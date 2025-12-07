Bigg Boss 19: तीखी जुबान...शुरुआत में एविक्ट, सीजन की विलेन Farhana Bhatt क्यों हैं जीत की मजबूत दावेदार?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बस कुछ ही देर में बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का फिनाले शुरू होने वाला है। ऐसे में फैंस का एक्साइटमेंट लेवल एकदम टॉप पर पहुंच गया है। बिग बॉस की टॉप लिस्ट और वोटिंग ट्रेंड भले ही गौरव का नाम दिखा रहे हो लेकिन हम आज आपको टॉप फाइनलिस्ट के एक ऐसे प्रमुख दावेदार के बारे में बताएंगे जिसने ऐसा कमबैक किया कि आज उन्हीं की कुर्सी छीनकर विनर की बड़ी दावेदार बनी हुई है।

शुरुआती दौर में ही बाहर होने से लेकर जबरदस्त वन-लाइनर्स के साथ नाटकी वापसी करने के साथ फरहाना भट्ट एक कंपलीट पैकेज हैं। उन्होंने अपने साहस और निडरता से खेल का रुख पलट दिया है। अब जैसे-जैसे शो अपने अंत की और बढ़ रहा है तो एक सवाल जो सबके दिमाग में कौंध रहा है वो ये कि क्या फरहाना बिग बॉस 19 की ट्रॉफी ले जाएंगी। चलिए फरहाना के कुछ स्ट्रॉन्ग प्वाइंट्स के बारे में बात करते हैं।

जल्दी बाहर होने से लेकर फाइनलिस्ट तक सीजन की शुरुआत में, पूरे घर से उस प्रतियोगी को नामांकित करने के लिए कहा गया था जिसे वे सबसे कम योग्य मानते थे। ज्यादातर घरवालों ने फरहाना का नाम लिया और उन्हें खेल से बाहर कर दिया। असली मोड़ तब आया जब फरहाना सीक्रेट रूम में थीं और गौरव खन्ना की मदद से बिग बॉस के घर में वापस आईं। उनकी वापसी ने तुरंत माहौल को हिलाकर रख दिया, शो में नया तनाव, ड्रामा और अप्रत्याशितता भर दी। उन्होंने अंत तक उस गति को बनाए रखा। अब, सबकी निगाहें दर्शकों पर हैं कि क्या वे खेल में उनके द्वारा लाए गए मोड़ और उथल-पुथल की वजह से ट्रॉफी भी अपने नाम करेंगी?