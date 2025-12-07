Bigg Boss 19 Grand Finale: Sunny Leone लगाएंगी ग्रैंड फिनाले में तड़का, ये अन्य खास गेस्ट भी होंगे मौजूद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले शाम को अपनी धमाकेदार शुरुआत करने के लिए तैयार है। स्टार स्टडेड परफॉर्मंस से सजी ये शाम माहौल को मनोरंजक बनाने की भरपूर कोशिश में रहेगी। सलमान खान का पॉपुलर शो बिग बॉस अपने ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर चुका है। इस बीच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई दिग्गज इसकी शोभा बढ़ाने के लिए आने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताएंगे जो ग्रैंड फिनाले में आकर अपनी उपस्थिति से इसमें चार चांद लगाएंगे। अगस्त में हुई थी शुरुआत इस सीजन की शुरुआत 24 अगस्त को 18 कंटेस्टेंट के साथ हुई थी। साढ़े तीन महीने घर में भरपूर इमोशनल ट्विस्ट, ब्रेकडाउन, दोस्त दुश्मन बनते और लड़ाई झगड़े आदि देखने को मिले। इतना सब होने के बाद फिलहाल घर में 5 फाइनलिस्ट चुन लिए गए हैं। इनमें गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और तान्या मित्तल हैं। कथित तौर पर जीतने वाले को 50 लाख की भारी भरकम राशि मिलेगी। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ट्रॉफी उठाएगा कौन।