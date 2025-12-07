Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19 Grand Finale: Sunny Leone लगाएंगी ग्रैंड फिनाले में तड़का, ये अन्य खास गेस्ट भी होंगे मौजूद

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का ग्रैंड फिनाले आज शाम होने वाला है, जिसमें कई सितारे शामिल होंगे। साढ़े तीन महीने के बाद, पांच फाइनलिस्ट - गौरव ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बिग बॉस में आएंगी सनी लियोनी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले शाम को अपनी धमाकेदार शुरुआत करने के लिए तैयार है। स्टार स्टडेड परफॉर्मंस से सजी ये शाम माहौल को मनोरंजक बनाने की भरपूर कोशिश में रहेगी। सलमान खान का पॉपुलर शो बिग बॉस अपने ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर चुका है। इस बीच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई दिग्गज इसकी शोभा बढ़ाने के लिए आने वाले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताएंगे जो ग्रैंड फिनाले में आकर अपनी उपस्थिति से इसमें चार चांद लगाएंगे।

    अगस्त में हुई थी शुरुआत

    इस सीजन की शुरुआत 24 अगस्त को 18 कंटेस्टेंट के साथ हुई थी। साढ़े तीन महीने घर में भरपूर इमोशनल ट्विस्ट, ब्रेकडाउन, दोस्त दुश्मन बनते और लड़ाई झगड़े आदि देखने को मिले। इतना सब होने के बाद फिलहाल घर में 5 फाइनलिस्ट चुन लिए गए हैं। इनमें गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और तान्या मित्तल हैं। कथित तौर पर जीतने वाले को 50 लाख की भारी भरकम राशि मिलेगी। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ट्रॉफी उठाएगा कौन।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 Grand Finale: जियो हॉटस्टार-कलर्स पर बदली ग्रैंड फिनाले की टाइमिंग, कब तक खुली हैं वोटिंग लाइंस?

    सनी लियोनी और करण कुंद्रा

    शो में पहले गेस्ट होंगे सनी लियोनी और करण कुंद्रा। एमटीवी स्प्लिट्सविला X6 के दोनों होस्ट शो में विशेष अतिथि के तौर पर नजर आएंगे। यह जोड़ी यहां आकर स्प्लिट्सविला के अपकमिंग सीजन का प्रचार करने के लिए भी करेगी। इसके अलावा ये प्रशंसकों को शो में क्या होने वाला है, इसकी एक झलक दिखाएगी।

    कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे

    बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी फिनाले स्टेज पर सलमान खान के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। ये दोनों कलाकार अपनी अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करेंगे, जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। फाइनलिस्ट और होस्ट के साथ बातचीत करते हुए उनकी उपस्थिति ग्लैमर और उत्साह की लहर लाएगी।

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

    पावरस्टार पवन सिंह

    स्टार पावर और भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी फिनाले में शामिल होंगे। पवन सिंह रियलिटी शोज में अपनी भागीदारी के कारण टेलीविजन पर छाए हुए हैं। इससे पहले वो एमएक्स प्लेयर के शो राइज एंड फॉल में नजर आए थे।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

    कलर्स टीवी ने आधिकारिक तौर पर इस बड़ी रात में उनकी उपस्थिति की पुष्टि कर दी है।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 Grand Finale Live: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले टाइमिंग में हुआ बदलाव, यहां मिलेगी हर अपडेट: