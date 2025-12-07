Bigg Boss 19 Grand Finale: जियो हॉटस्टार-कलर्स पर बदली ग्रैंड फिनाले की टाइमिंग, कब तक खुली हैं वोटिंग लाइंस?
Bigg Boss 19 Finale: बिग बॉस सीजन 19 को आज उनका विनर मिल जाएगा। हालांकि, मेकर्स ने ग्रैंड फिनाले की टाइमिंग्स में थोड़े बदलाव कर दिए हैं। अब आप कब और क ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। When And Where To Watch BB19 Grand Finale: साढ़े तीन महीने से चले आ रहे कलर्स के सबसे विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 को 7 दिसंबर को उनका विनर फाइनली मिलने वाला है। 18 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुए इस गेम में जिन्होंने दर्शकों का दिल जीतकर फिनाले में अपनी जगह बनाई वह फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक और प्रणित मोरे है।
वैसे तो ये शो कलर्स पर साढ़े 10 बजे और OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रात को 9 बजे आता है, लेकिन मेकर्स ने ज्यादा इंतजार न करवाते हुए ग्रैंड फिनाले के टाइमिंग्स में थोड़े बदलाव किए हैं। कब और कहां आप बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले देख सकते हैं और कितने बजे तक आप वोट्स कर सकते हैं, नीचे पढ़ें डिटेल्स:
कलर्स और जियो हॉटस्टार पर इतने बजे देखें ग्रैंड फिनाले
बिग बॉस 19 के हार्डकोर फैंस को अपने सारे काम अब जल्दी से निपटाने होंगे, क्योंकि इस शो का ग्रेट ग्रैंड फिनाले कलर्स पर 10: 30 बजे प्रसारित नहीं होगा। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) के साथ-साथ मेकर्स टीवी पर भी बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले जल्दी शुरू कर देंगे। 7 दिसंबर को जियो हॉटस्टार और कलर्स दोनों पर बिग बॉस 19 की टाइमिंग 9 बजे ही होने वाली है।
कब तक फैंस जियो हॉटस्टार पर कर पाएंगे वोटिंग?
सोशल मीडिया पर तो फैंस वोट्स करके लगातार बता रहे हैं कि उन्हें किसके हाथ में सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 19 की ट्रॉफी देखनी है,लेकिन इसके ऑफिशियल वोट काउंट जियो हॉटस्टार एप के जरिए ही होते हैं। बिग बॉस 19 के मेकर्स ने टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के लिए वोटिंग लाइंस सुबह 10 बजे ही खोली थी, क्योंकि उसके बाद देशभर से आए वोट्स टीम को काउंट करने हैं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है।
अगर आपने पुराने सीजंस देखें हैं, तो ये अंदाजा जरूर होगा कि रात को ग्रैंड फिनाले के दौरान सलमान खान फाइनल वोटिंग्स में बिग बॉस के लॉयल फैंस को एक बार वोटिंग का मौका और देते हैं। रात को आधे घंटे के लिए वोटिंग लाइंस फिर से खुलती है, तो अगर आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को अभी तक वोट्स नहीं कर पाए हैं, तो फटाफट से जियो हॉटस्टार डाउनलोड कर लें, क्योंकि फरहाना भट्ट या गौरव खन्ना-अमाल मलिक को वोट करने का आपको ग्रैंड फिनाले के बीच में एक मौका जरूर मिल सकता है। एक आदमी 99 वोट्स दे सकता है।
कैसा रहा है टॉप 5 कंटेस्टेंट्स का गेम?
इस सीजन में सभी को पछाड़कर इन टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की पर्सनैलिटी एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है। टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना ने जहां अपने शांत स्वभाव से फैंस का दिल जीता है, तो वहीं फरहाना भट्ट का फायरसी और रियल अंदाज लोगों को बेहद पसंद आया है। इसके अलावा तान्या मित्तल को भले ही फेंकूचंद का टैग मिल गया हो, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस सीजन को उन्हीं के नाम पर याद रखा जाएगा।
इसके अलावा प्रणित जो शुरू में अंडरडॉग बनकर खेल रहे थे, उन्होंने अपनी वापसी के बाद ऐसा पासा पलटा की पूरा महाराष्ट्र ही नहीं देश भी उनके लॉजिक्स से सहमत दिखा। अमाल मलिक को शुरुआत में भले ही हेटरेट झेलना पड़ा, लेकिन बाद में उनकी रियल पर्सनैलिटी दर्शकों के दिल को छू गई।
