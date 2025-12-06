Language
    Bigg Boss 19 Finale: विनर को कितनी मिलेगी प्राइज मनी, कौन-कौन करेगा परफॉर्म? ग्रैंड फिनाले के बारे में पढ़ें सबकुछ

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:12 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस सोशल मीडिया और टेलीविजन दोनों पर छाया हुआ है और भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटीशोज में से एक है। तीन मही ...और पढ़ें

    बिग बॉस 19 के विनर को कितनी मिलेगी प्राइज मनी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 106 दिनों तक लाखों दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद आखिरकार टीवी के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटीशोज में से एक बिग बॉस 19 अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है।बिग बॉस के फैन बेसब्री से फिनाले के दिन का इंतजार कर रहे थे जो आखिरकार खत्म होने जा रहा है। बिग बॉस 19ओटीटी और टेलीविजन दोनों पर छाया हुआ है, जिससे यह साबित होता है कि यह भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो में से एक क्यों है।

    TRP में नंबर वन बिग बॉस 19

    बिग बॉस 19 लगातार TRP चार्ट में टॉप पर रहा है और इसका सारा क्रेडिट इसके कंटेस्टेंट्स को जाता है, जिनमें से हर कोई शो में कुछ यूनिक और एंटरटेनिंग लेकर आया, जिससे सीजन लॉन्च होने के बाद से ही चर्चा में रहा।चाहे तान्या मित्तल के बड़े-बड़े दावे हों, फरहाना भट्ट की जबरदस्त लड़ाइया हों, प्रणित मोरे के वीकेंड कॉमेडी एक्ट हों, या अमाल मलिक का BB रेडियो हो, या फिर गौरव का चुपचाप बैठकर भी गेम को पलटना हो,बिग बॉस 19 के हर कंटेस्टेंट ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। आइए जानते हैं बिग बॉस 19 के इस मोस्ट अवेटेड फिनाले के बारे में वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं।

    बिग बॉस 19 फिनाले: डेट और टाइम

    बिग बॉस 19 का ग्रैंडफिनाले 7 दिसंबर को है। फैंस इसे JioHotstarपर रात 9 बजे लाइव देख सकते हैं, जबकि टीवी पर इसका ब्रॉडकास्ट रात 10:30 बजे आएगायह Colors TV पर प्रसारित होगा।

    बिग बॉस 19 फाइनलिस्ट

    18 कंटेस्टेंट के साथ लॉन्च हुबिग बॉस 19 को अपने टॉप5 फाइनलिस्टमिल चुके हैं। लीडिंगकंटेस्टेंट गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमालमलिक, फरहाना भट्ट और प्रणितमोरेहैंजिनके बीच फिनाले की ट्रॉफी जीतने का मुकाबला जारी है और देखना दिलचस्प होगा आखिर कौन इस सीजन की ट्रॉफी उठाता है।

    बिग बॉस 19 प्राइज मनी

    शो के मेकर्स ने अभी तक ऑफिशियली प्राइज मनी का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, पिछले सीजन के आधार पर, विनर को लगभग 50 से 55 लाख रुपये का कैश प्राइज मिलने की उम्मीद है।

    कौन है वोटिंग में सबसे आगे

    बिग बॉस 19 की वोटिंग लाइन के अनुसार, प्रणित मोरे अभी वोटों में सबसे आगे हैं, उनके बाद गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट हैं। फिनाले बस आने ही वाला है, फैंस बेसब्री से देख रहे हैं कि कौन ट्रॉफी उठाएगा और सीजन का टाइटल जीतेगा।

    कौन-कौन करेगा परफॉर्म

    बिग बॉस 19 के फिनाले में टॉप 5 कंटेस्टेंट्सपरफॉर्म करेंगे, जिनमें से वे सोलो और डुएट दोनों ही तरह की परफॉर्मेंस देंगे। उनके साथ ही बिग बॉस 19 से एविक्ट हुए कंटेस्टेंट्स भी फिनाले में शामिल होंगे। जिनमें से अभिषेक और अशनूर एक शानदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 

