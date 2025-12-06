Bigg Boss 19: दिल्ली के 75 मेट्रो स्टेशन पर गूंजा Tanya Mittal का नाम, फिनाले से एक दिन पहले फैंस ने किया ये बड़ा काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 के फिनाले में बस एक दिन बचा है और फैंस के बीच गजब की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। हर वोट मायने रखता है और अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के सपोर्टर यह पक्का करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका स्टार ट्रॉफी उठाए।

दिल्ली के 75 मेट्रो स्टेशन पर तान्या के पोस्टर इस सीजन के सबसे जबरदस्त कैंपेन में से एक का नजारा दिल्ली में देखने को मिला क्योंकि तान्या मित्तल की फैन आर्मी ने गजब की लहर बना दी है। तान्या के फैन क्लब और परिवार ने 75 दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर डिजिटल वोटिंग कैंपेन शुरू किया है। स्टेशनों पर बड़ी स्क्रीन पर लगातार उनकी तस्वीरें, कटआउट और एक बोल्ड VOTE NOW मैसेज दिखाया जा रहा है, जिसमें यात्रियों से फिनाले से पहले उन्हें सपोर्ट करने की अपील की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि तान्या मित्तल के सपोर्टर हाइप गेम जीत रहे हैं।

Tanya Mittal to chhayi hui hai Delhi Metro pe.

Delhi's 75 metro stations are displaying ad for Vote appeal.

This is great marketing strategy.



Keep voting for Tanya on Jio Hotstar App#tanyamittal #voteforTanya @itanyamittal pic.twitter.com/PTFRAH8elu — BollyJalwa (@BollyJalwa) December 5, 2025 बिग बॉस में स्पॉटलाइट में रहीं तान्या बिग बॉस के घर के अंदर 105 दिनों के दौरान, तान्या ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वह अपने ओवर-द-टॉप ड्रामा, अपने बड़े-बड़े बयानों और अपने खास स्टाइल के लिए जानी गईं, जिसने उन्हें बाकियों से अलग बनाया। चाहे वह उनकी राजू-काजू कहानी हो, घर के पेड़ को नाम देना हो, या फिर पेड़ और घर के खिलौनों से बात करना हो, तान्या ने हमेशा ऐसे पल बनाने का तरीका ढूंढ लिया जिन्हें लोग याद रखें। लोग उन्हें पसंद करें या न करें, वह हमेशा स्पॉटलाइट में रहीं। दुबई के बकलावा को कर दिया फेमस दुबई के अपने पसंदीदा बकलावा के दीवाने होने से लेकर यह दावा करने तक कि उनके पास सिर्फ अपने साड़ी कलेक्शन के लिए 10,000 स्क्वेयर फीट की जगह है, ताजमहल के पीछे कॉफी पीने या दिल्ली में दाल खाने की बात करने तक, उन्होंने दर्शकों का मनोरंजन किया।