Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19: दिल्ली के 75 मेट्रो स्टेशन पर गूंजा Tanya Mittal का नाम, फिनाले से एक दिन पहले फैंस ने किया ये बड़ा काम

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 फिनाले में टॉप 5 कंटेस्टेंट्स ट्रॉफी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वहीं बाहर उनके फैंस भी उन्हें ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते है ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    तान्या मित्तल के फैंस ने चलाया डिजीटल कैंपेन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 के फिनाले में बस एक दिन बचा है और फैंस के बीच गजब की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। हर वोट मायने रखता है और अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के सपोर्टर यह पक्का करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका स्टार ट्रॉफी उठाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के 75 मेट्रो स्टेशन पर तान्या के पोस्टर

    इस सीजन के सबसे जबरदस्त कैंपेन में से एक का नजारा दिल्ली में देखने को मिला क्योंकि तान्या मित्तल की फैन आर्मी ने गजब की लहर बना दी है। तान्या के फैन क्लब और परिवार ने 75 दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर डिजिटल वोटिंग कैंपेन शुरू किया है। स्टेशनों पर बड़ी स्क्रीन पर लगातार उनकी तस्वीरें, कटआउट और एक बोल्ड VOTE NOW मैसेज दिखाया जा रहा है, जिसमें यात्रियों से फिनाले से पहले उन्हें सपोर्ट करने की अपील की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि तान्या मित्तल के सपोर्टर हाइप गेम जीत रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Tanya Mittal का एडल्ट टॉय का है बिजनेस? Bigg Boss 19 से बाहर निकल Malti Chahar ने कहा- 'वो जो दिखाती है...'

    बिजी प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन के कॉरिडोर तक, तान्या टीवी स्क्रीन पर छाई हुई हैं और हर मिनट हजारों लोगों का ध्यान खींच रही हैं और यह स्ट्रेटेजी काम कर रही है। सोशल मीडिया पर चर्चा से लेकर जमीनी स्तर पर चर्चा तक, तान्या मित्तल शहर में चर्चा का विषय हैं। यह कैंपेन बिग बॉस के इतिहास की सबसे बोल्ड प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में से एक है।

     

    बिग बॉस में स्पॉटलाइट में रहीं तान्या

    बिग बॉस के घर के अंदर 105 दिनों के दौरान, तान्या ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वह अपने ओवर-द-टॉप ड्रामा, अपने बड़े-बड़े बयानों और अपने खास स्टाइल के लिए जानी गईं, जिसने उन्हें बाकियों से अलग बनाया। चाहे वह उनकी राजू-काजू कहानी हो, घर के पेड़ को नाम देना हो, या फिर पेड़ और घर के खिलौनों से बात करना हो, तान्या ने हमेशा ऐसे पल बनाने का तरीका ढूंढ लिया जिन्हें लोग याद रखें। लोग उन्हें पसंद करें या न करें, वह हमेशा स्पॉटलाइट में रहीं।

    दुबई के बकलावा को कर दिया फेमस

    दुबई के अपने पसंदीदा बकलावा के दीवाने होने से लेकर यह दावा करने तक कि उनके पास सिर्फ अपने साड़ी कलेक्शन के लिए 10,000 स्क्वेयर फीट की जगह है, ताजमहल के पीछे कॉफी पीने या दिल्ली में दाल खाने की बात करने तक, उन्होंने दर्शकों का मनोरंजन किया।

    बिग बॉस सीजन 19 का फिनाले 7 दिसंबर को होगा। दर्शक इसे रात 9 बजे JioHotstar पर लाइव देख सकते हैं या रात 10:30 बजे टीवी पर देख सकते हैं। ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह पक्की करने वाले टॉप पांच फाइनलिस्ट गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और अमाल मलिक हैं।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 Finale: मालती चाहर ने एलिमिनेशन के बाद प्रणित मोरे पर लगाया इल्जाम, कहा- वह लोगों की इज्जत...