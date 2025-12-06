Language
    Tanya Mittal का एडल्ट टॉय का है बिजनेस? Bigg Boss 19 से बाहर निकल Malti Chahar ने कहा- 'वो जो दिखाती है...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:11 AM (IST)

    Bigg Boss 19 के घर से बाहर आकर मालती चाहर ने तान्या मित्तल के एडल्ट टॉय बिजनेस को लेकर किए गए दावे पर बात की है। उन्होंने घरवालों के सामने बयान दिया थ ...और पढ़ें

    तान्या मित्तल के एडल्ट टॉय बिजनेस पर मालती चाहर का बयान। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के फिनाले से मालती चाहर (Malti Chahar) बाहर हो गई हैं। एविक्शन के बाद मालती ने तान्या मित्तल के बिजनेस को लेकर किए गए एक बड़े दावे पर बयान दिया है।

    मालती चाहर ने बिग बॉस के घर में दावा किया था कि तान्या मित्तल का एक एडल्ट टॉय का बिजनेस है। इतने बड़े दावे के बावजूद तान्या ने इस मुद्दे को ज्यादा उछाला नहीं और ना ही अपनी सफाई दी। अब मालती चाहर ने अपने बयान पर बाहर आकर बात की है।

    तान्या के बिजनेस पर मालती का बयान

    मालती चाहर ने बिग बॉस से बाहर आते ही कहा कि उन्होंने एक पोस्ट में देखा था कि उनका टॉय बिजनेस है। उन्हें खुद को यह नहीं पता है। उन्होंने यही बात बिग बॉस के घरवालों को बताई थी। उन्होंने टेली टॉक के साथ बातचीत में कहा, "मुझे तो पता ही नहीं कि टॉय वाला मुद्दा बाहर आया है। अब आप लोग बता रहे हो तो मुझे याद करना पड़ रहा है कि वह स्टेटमेंट वास्तव में क्या था। उसका मुद्दा बना था क्या घर में?"

    तान्या की बाहरी दुनिया में अलग है छवि

    मालती चाहर ने आगे कहा, "मैंने तो एक स्टेटमेंट दिया था और वहां पर लोगों ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था। मैंने कहा था कि मैंने रील्स देखे हैं, रील्स में जो वीडियोज बनाती है और यहां पर वो जो दिखाती है, वो दो अलग चीजें हैं। बाहर की दुनिया को पता है क्योंकि मैं बाहर से आई हूं। सारे मीम वर्ल्ड में वो फेमस थी तो मैं वही लोगों को बता रही थी कि तुम्हारा पर्सेप्शन और बाहर की दुनिया का पर्सेप्शन बहुत अलग है।"

    एक पोस्ट देखकर मालती ने किया था दावा

    मालती ने कहा, "मैंने यह एक पोस्ट में देखा था। मैंने कहा था कि ऐसा भी बोला जा रहा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है कि वो करती है कि नहीं करती। मैं उसे पर्सनली नहीं जानती हूं। पर बाहर ऐसा भी बोला जा रहा है। उस वर्ड को लेकर बतंगड़ बना होगा लेकिन मैंने यह स्टेटमेंट नहीं दिया था कि वह करती है।"

