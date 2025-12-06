Tanya Mittal का एडल्ट टॉय का है बिजनेस? Bigg Boss 19 से बाहर निकल Malti Chahar ने कहा- 'वो जो दिखाती है...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के फिनाले से मालती चाहर (Malti Chahar) बाहर हो गई हैं। एविक्शन के बाद मालती ने तान्या मित्तल के बिजनेस को लेकर किए गए एक बड़े दावे पर बयान दिया है।

मालती चाहर ने बिग बॉस के घर में दावा किया था कि तान्या मित्तल का एक एडल्ट टॉय का बिजनेस है। इतने बड़े दावे के बावजूद तान्या ने इस मुद्दे को ज्यादा उछाला नहीं और ना ही अपनी सफाई दी। अब मालती चाहर ने अपने बयान पर बाहर आकर बात की है।

तान्या के बिजनेस पर मालती का बयान मालती चाहर ने बिग बॉस से बाहर आते ही कहा कि उन्होंने एक पोस्ट में देखा था कि उनका टॉय बिजनेस है। उन्हें खुद को यह नहीं पता है। उन्होंने यही बात बिग बॉस के घरवालों को बताई थी। उन्होंने टेली टॉक के साथ बातचीत में कहा, "मुझे तो पता ही नहीं कि टॉय वाला मुद्दा बाहर आया है। अब आप लोग बता रहे हो तो मुझे याद करना पड़ रहा है कि वह स्टेटमेंट वास्तव में क्या था। उसका मुद्दा बना था क्या घर में?"