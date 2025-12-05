Bigg Boss 19 को मिले Top 3 फाइनलिस्ट, गौरव खन्ना की जगह ये मजबूत कंटेस्टेंट बनेगा विनर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bigg Boss 19 Top 3 Finalist: रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) ग्रैंड फिनाले से सिर्फ तीन दिन दूर है। मालती चाहर (Malti Chahar) के एविक्ट होने के बाद बिग बॉस 19 को टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं जिनमें से कोई एक इसी रविवार को सीजन की ट्रॉफी घर लेकर जाएगा।

24 अगस्त को शुरू हुए बिग बॉस 19 के घर में पहले दिन 16 कंटेस्टेंट्स आए थे और फिर दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स शहबाज बडेशा (Shehbaaz Badesha) और मालती चाहर आए थे। इस सीजन में कई मजबूत कंटेस्टेंट्स थे जो जल्दी एविक्ट होने के बाद भी चर्चा में रहे।

मालती चाहर टॉप 6 में तो पहुंचीं, लेकिन ग्रैंड फिनाले में आकर विनर बनने का सपना चूर-चूर हो गया। टॉप 5 में जो कंटेस्टेंट्स पहुंचे, वो तान्या मित्तल (Tanya Mittal), फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt), अमाल मलिक (Amaal Malik), गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और प्रणित मोरे (Pranit More) हैं।