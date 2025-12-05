Bigg Boss 19 को मिले Top 3 फाइनलिस्ट, गौरव खन्ना की जगह ये मजबूत कंटेस्टेंट बनेगा विनर?
Bigg Boss 19 Grand Finale: रियलिटी शो बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले के करीब है और शो को टॉप 5 कंटेस्टेंट्स भी मिल गए हैं। फिनाले में पहुंचने वाले कंटेस्टें ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bigg Boss 19 Top 3 Finalist: रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) ग्रैंड फिनाले से सिर्फ तीन दिन दूर है। मालती चाहर (Malti Chahar) के एविक्ट होने के बाद बिग बॉस 19 को टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं जिनमें से कोई एक इसी रविवार को सीजन की ट्रॉफी घर लेकर जाएगा।
24 अगस्त को शुरू हुए बिग बॉस 19 के घर में पहले दिन 16 कंटेस्टेंट्स आए थे और फिर दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स शहबाज बडेशा (Shehbaaz Badesha) और मालती चाहर आए थे। इस सीजन में कई मजबूत कंटेस्टेंट्स थे जो जल्दी एविक्ट होने के बाद भी चर्चा में रहे।
मालती चाहर टॉप 6 में तो पहुंचीं, लेकिन ग्रैंड फिनाले में आकर विनर बनने का सपना चूर-चूर हो गया। टॉप 5 में जो कंटेस्टेंट्स पहुंचे, वो तान्या मित्तल (Tanya Mittal), फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt), अमाल मलिक (Amaal Malik), गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और प्रणित मोरे (Pranit More) हैं।
बिग बॉस 19 के टॉप 3 फाइनलिस्ट
बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss 19 Grand Finale) 7 दिसंबर को होने वाला है और अभी से चर्चा शुरू हो गई है कि इस सीजन का विनर कौन बनेगा। कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि बिग बॉस 19 का विनर गौरव खन्ना बनेंगे। लोग उन्हें स्क्रिप्टेड विनर बता रहे हैं। मगर वोटिंग के मामले में उनसे आगे कोई और ही कंटेस्टेंट निकल गया है।
गौरव खन्ना नहीं बनेंगे विनर?
BB19 वोटिंग साइट के मुताबिक, फिनाले वीक में जिस कंटेस्टेंट्स को अभी सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं, वो गौरव खन्ना नहीं हैं। हैरानगी की बात है कि वोटिंग ट्रेंड में इस वक्त सबसे पीछे अमाल मलिक चल रहे हैं। उन्हें सबसे कम यानी 5 प्रतिशत वोट मिले हैं। जबकि विनर की दावेदार फरहाना भट्ट भी पीछे चल रही हैं। यानी अभी जो आगे चल रहा है, वो प्रणित मोरे हैं। जी हां, प्रणित को अभी सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इस लिहाज से टॉप 3 में जो कंटेस्टेंट्स पहुंचे हैं, वो तान्या मित्तल, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे बताए जा रहे हैं।
वहीं, लाइवफीड अपडेट्स एक्स पेज के मुताबिक, बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना बन सकते हैं और टॉप 3 में फरहाना व प्रणित जाएंगे। वहीं, अमाल पांचवें पायदान पर जबकि तान्या चौथे पायदान पर हो सकती हैं।
हालांकि, फाइनल रिजल्ट बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में ही पता चलेगा। इस सीजन का विनर कौन बनेगा, यह 7 दिसंबर की शाम को अनाउंस होगा।
