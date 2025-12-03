Bigg Boss19: पिता के शो पर आने से नाराज थे Shehbaz Badesha, कहा- 'मैं चाहता था कि...'

एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का सीजन लगभग अपने अंत की ओर आ गया है। 7 दिसंबर को इसका ग्रैंडफिनाले होना है। पिछले वीक में अशनूर और फिर शहबाज बदेशा (Shehbaz Badesha) के जाने के बाद घर का माहौल और गर्मा गर्म हो गया है। वहीं खबर है कि मिड वीक में मालती चाहर को भी एविक्ट कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी घर में कौन-कौन है? उस हिसाब से घर में 6 में से सिर्फ 5 कंटेस्टेंट बचे हैं। इनमें गौरव खन्ना, प्रणितमोरे, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और अमालमलिक शामिल हैं। अब घर से बेघर हुए शहबाजबदेशा ने बाहर आकर कई बयान दिए हैं।शहबाजबदेशा ने आईएएनएस से बातचीत में फैमिलीवीक में घर में पिता के आने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पिता की जगह पर शहनाज को आना चाहिए था।