Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss19: पिता के शो पर आने से नाराज थे Shehbaz Badesha, कहा- 'मैं चाहता था कि...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:29 PM (IST)

    बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है और घर में अब केवल 5 कंटेस्टेंट बचे हैं। हाल ही में बेघर हुए शहबाज बदेशा ने फैम ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बहन शहनाज के साथ शहबाज (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का सीजन लगभग अपने अंत की ओर आ गया है। 7 दिसंबर को इसका ग्रैंडफिनाले होना है। पिछले वीक में अशनूर और फिर शहबाज बदेशा (Shehbaz Badesha) के जाने के बाद घर का माहौल और गर्मा गर्म हो गया है। वहीं खबर है कि मिड वीक में मालती चाहर को भी एविक्ट कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     अभी घर में कौन-कौन है?

    उस हिसाब से घर में 6 में से सिर्फ 5 कंटेस्टेंट बचे हैं। इनमें गौरव खन्ना, प्रणितमोरे, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और अमालमलिक शामिल हैं। अब घर से बेघर हुए शहबाजबदेशा ने बाहर आकर कई बयान दिए हैं।शहबाजबदेशा ने आईएएनएस से बातचीत में फैमिलीवीक में घर में पिता के आने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पिता की जगह पर शहनाज को आना चाहिए था।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss से निकलते ही शहबाज बदेशा बने स्टैंडअप कॉमेडियन, Amaal Malik के पिता 'डब्बू' को कर दिया रोस्ट

    Shehbaz (1)

     शहबाज की क्या थी इच्छा?

    शहबाज ने कहा, "मैं चाहता था कि शहनाज आकर मुझे गेम के बारे में गाइड करें। मैं शहनाज़ से बहुत प्यार करता हूमुझे लगा कि अगर मेरे पिता आ गए, तो मेरे खेल पर असर पड़ सकता है क्योंकि उन्हें अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और वो अनजाने में कुछ ऐसा कह सकते थे जिससे मेरा खेल कमजोर हो जाए। इसलिए मैं सच में चाहता था कि शहनाज आए।"

     पिता की आलोचना करने वालों से क्या बोले शहबाज

    शहबाज के पिता, बिग बॉस 19 के घर में फैमिलीवीकएपिसोड के दौरान, सभी कंटेस्टेंट्स, खासकर महिला कंटेस्टेंट्स के साथ खूब मस्ती करते नजर आए थे। इसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, शहबाज ने आईएएनएस से कहा, "सिर्फ वो ही नहीं थे। दूसरा पक्ष भी इसी तरह प्रतिक्रिया दे रहा था, तो सिर्फ उन्हें ही दोष क्यों दें? अगर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, तो लोगों को ट्रोल करने दो। लोग जो चाहें कहेंगे। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।"

     वहीं बात करें शहनाज गिल की तो एक्ट्रेस इन दिनों अपनी फिल्म 'इक कुड़ी' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। उन्होंने फिल्म प्रमोशन के दौरान एक टी-शर्ट पहनी थी जिसपर शहबाज़ की तस्वीर छपी थी।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 Final Task: फरहाना ने Tanya Mittal को बनाया 'विनर', सीजन के आखिरी टास्क में इस कंटेस्टेंट को नहीं मिला एक भी वोट