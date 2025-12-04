Language
    Bigg Boss 19 Winner: स्क्रिप्टेड हीरो को मिलेगी ट्रॉफी! TV एक्ट्रेस ने मेकर्स पर कसा तंज, बताया- कौन विनर बनने का हकदार

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:45 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Winner: सलमान खान होस्टेड शो बिग बॉस सीजन 19 को टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं। ग्रैंड फिनाले को चंद दिन बचे हैं और अभी से बिग बॉस विनर की ...और पढ़ें

    Hero Image

    टीवी एक्ट्रेस ने स्क्रिप्टेड विनर को लेकर बिग बॉस पर कसा तंज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले नजदीक है और अभी से विनर की चर्चा शुरू हो गई है। तीन महीने तक चलने वाले इस शो में खूब हंगामा और ड्रामा हुआ। शो में कुल 18 कंटेस्टेंट्स आए थे और पांच टॉप 5 में पहुंचे।

    बिग बॉस 19 के टॉप 5 में पहुंचने वाले कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना (Gaurav Khanna), फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt), अमाल मलिक (Amaal Mallik), तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और प्रणित मोरे (Pranit More) हैं। ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को है और कौन विनर बनेगा, इसको लेकर अभी से अनुमान लगाया जाना शुरू हो गया है।

    कौन बनेगा बिग बॉस 19 का विनर?

    बिग बॉस पर हमेशा से ही फेवरिज्म का आरोप लगता आया है। इस सीजन में भी कुछ ऐसा ही है। कहा जा रहा है कि बिग बॉस का विनर पहले से ही तय है। अब एक टीवी एक्ट्रेस ने बिग बॉस पर तंज कसते हुए उस कंटेस्टेंट का नाम लिया है जिसे यह ट्रॉफी जीतनी चाहिए। 

    Bigg Boss 19

    यह टीवी एक्ट्रेस हुनर अली (Hunar Ali) हैं जिनके खुद भी बिग बॉस सीजन 19 में आने की चर्चा थी। मगर वह शो में नहीं आ पाईं। अब फिनाले से पहले एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है जो अब खूब वायरल हो रहा है।

    स्क्रिप्टेड विनर पर एक्ट्रेस ने तंज

    हुनर अली ने बिग बॉस के मेकर्स पर तंज कसते हुए कहा, "बिग बॉस मेरा फेवरेट शो है। मैंने हमेशा खुलकर बात की है, वो भी बिना फिल्टर के। शो को फाइनलिस्ट मिल गए हैं, इनमें से जिसे बिग बॉस जीतना चाहिए, कौन जीतेगा, यह सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि यह हम सब जानते ही हैं कि वो कौन है।" हुनर अली ने कहा कि बिग बॉस 19 का विनर अमाल मलिक होना चाहिए, क्योंकि वही शो में हमेशा रियल रहे हैं।

    Amaal Malik

    इस कंटेस्टेंट को बनना चाहिए विनर

    हुनर अली ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "कौन जीतना चाहिए? एक रियल कंटेस्टेंट या फिर एक स्क्रिप्टेड हीरो?" उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीजन का विनर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) को बनाया जाएगा। उन्हें स्क्रिप्टेड विनर बताया जा रहा है। 

