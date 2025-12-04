Bigg Boss 19 Winner: स्क्रिप्टेड हीरो को मिलेगी ट्रॉफी! TV एक्ट्रेस ने मेकर्स पर कसा तंज, बताया- कौन विनर बनने का हकदार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले नजदीक है और अभी से विनर की चर्चा शुरू हो गई है। तीन महीने तक चलने वाले इस शो में खूब हंगामा और ड्रामा हुआ। शो में कुल 18 कंटेस्टेंट्स आए थे और पांच टॉप 5 में पहुंचे।

बिग बॉस 19 के टॉप 5 में पहुंचने वाले कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना (Gaurav Khanna), फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt), अमाल मलिक (Amaal Mallik), तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और प्रणित मोरे (Pranit More) हैं। ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को है और कौन विनर बनेगा, इसको लेकर अभी से अनुमान लगाया जाना शुरू हो गया है।

कौन बनेगा बिग बॉस 19 का विनर? बिग बॉस पर हमेशा से ही फेवरिज्म का आरोप लगता आया है। इस सीजन में भी कुछ ऐसा ही है। कहा जा रहा है कि बिग बॉस का विनर पहले से ही तय है। अब एक टीवी एक्ट्रेस ने बिग बॉस पर तंज कसते हुए उस कंटेस्टेंट का नाम लिया है जिसे यह ट्रॉफी जीतनी चाहिए।

यह टीवी एक्ट्रेस हुनर अली (Hunar Ali) हैं जिनके खुद भी बिग बॉस सीजन 19 में आने की चर्चा थी। मगर वह शो में नहीं आ पाईं। अब फिनाले से पहले एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है जो अब खूब वायरल हो रहा है।