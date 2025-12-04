Bigg Boss 19: एविक्शन से पहले मालती चाहर को प्रणित मोरे ने मारी लात, फिनाले वीक में फिर हुआ बड़ा झगड़ा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) चंद दिनों में खत्म होने वाला है और टॉप 6 में जो कंटेस्टेंट्स पहुंचे, वे- मालती चाहर, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना हैं।

फिनाले से पहले भी बिग बॉस 19 के घर का माहौल काफी गर्म है। बीते एपिसोड में रोस्ट टास्क हुआ, जहां सभी कंटेस्टेंट्स ने जमकर एक-दूसरे को रोस्ट किया। अब घर में एक और बवाल मचने वाला है। शो में अच्छे दोस्त कहे जाने वाले मालती और प्रणित के बीच लड़ाई हो गई है।

मालती-प्रणित के बीच हुआ झगड़ा यह लड़ाई प्रणित मोरे के मालती चाहर को लात मारने की वजह से हुई। जी हां, शो में कॉमेडियन ने मालती को लात मारी जिसके बाद क्रिकेटर दीपक चाहर (Deepak Chahar) की बहन बुरी तरह भड़क गईं।

प्रणित ने मालती को मारी लात बिग बॉस 19 का एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें किचन एरिया में मालती और प्रणित एक-दूसरे के साथ मस्ती-मजाक कर रहे होते हैं। प्रणित ने मालती को पहले धक्का मारा और कहा कि इसे घर भेजो। फिर मालती ने भी उन्हें मारा और कहा कि तूने हाथ कैसे लगाया। इसके बाद मजाकिया अंदाज में प्रणित ने मालती को लात मारी जिसके बाद वह नाराज हो गईं।