    Bigg Boss 19: 'आप लोमड़ी हो...', इस मजबूत कंटेस्टेंट संग मीडिया की हुई तीखी बहस, फिनाले से पहले दिखाया आईना!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:34 PM (IST)

    Bigg Boss 19: बिग बॉस को टॉप 6 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं। दो कंटेस्टेंट्स के एलिमिनेशन के बाद अब बिग बॉस के घर में मीडिया राउंड होने वाला है। एक सबसे मजबूत कंटेस्टेंट की पत्रकार से लड़ाई हो गई है। उनके अब तक के गेम पर भी खुलासा किया गया है।

    मीडिया के साथ इस कंटेस्टेंट की बहस। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss 19 Grand Finale) अगले हफ्ते है और अभी बिग बॉस के घर में कुल 6 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। फिनाले की रेस में शामिल इन 6 कंटेस्टेंट्स की आखिरी अग्निपरीक्षा होगी और उन्हें मीडिया के तीखे सवालों से गुजरना होगा।

    वीकेंड का वार के बाद दिखाया जाएगा कि सभी कंटेस्टेंट्स से किस तरह मीडिया ने तीखे सवालों की बारिश की। एक कंटेस्टेंट से तो मीडिया की बहस भी हो गई। एक पत्रकार ने विजेता बनने की रेस में शुमार एक कंटेस्टेंट को लोमड़ी बताया जिसके बाद माहौल और भी गरम हो गया। 

    पत्रकार से भिड़े गौरव खन्ना

    यह कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) हैं। बिग बॉस से जुड़े अपडेट्स देने वाले एक्स पेज बिग बॉस तक के मुताबिक, एक पत्रकार ने गौरव को लोमड़ी बताया। एक पत्रकार ने कहा, "आप लोमड़ी हो जो शेर की खाल में छुपे हो।" इसके बाद जीके और पत्रकारों के बीच बहस हो गई। यही नहीं, मीडिया ने गौरव की फेक इमेज, सेफ गेमप्ले और असली मुद्दों पर आवाज न उठाने के लिए लताड़ लगाई।

    Gaurav Khanna

    फरहाना और तान्या की दोस्ती में पड़ेगी दरार?

    मीडिया ने बिग बॉस के घर में सभी कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई है। फरहाना भट्ट के टीवी कमेंट को लेकर भी मीडिया ने उन्हें ताना मारा और कहा कि वह टीवी में दिख रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा तीखे सवालों की बारिश तान्या मित्तल पर हुई। यही नहीं, फरहाना भट्ट के सामने उनकी पोल खोली गई। तान्या ने उनके बारे में कहा था कि वह मेकअप के बाद भी सुंदर नहीं लगती हैं। वहीं उन्होंने मालती चाहर और अशनूर कौर को बॉडी और एज शेम करने पर भी सवाल उठाया गया।

    अब मीडिया राउंड के बाद तान्या मित्तल के साथ फरहाना भट्ट की दोस्ती कायम रहती है या नहीं। यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। 

