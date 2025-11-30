Bigg Boss 19: 'आप लोमड़ी हो...', इस मजबूत कंटेस्टेंट संग मीडिया की हुई तीखी बहस, फिनाले से पहले दिखाया आईना!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss 19 Grand Finale) अगले हफ्ते है और अभी बिग बॉस के घर में कुल 6 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। फिनाले की रेस में शामिल इन 6 कंटेस्टेंट्स की आखिरी अग्निपरीक्षा होगी और उन्हें मीडिया के तीखे सवालों से गुजरना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीकेंड का वार के बाद दिखाया जाएगा कि सभी कंटेस्टेंट्स से किस तरह मीडिया ने तीखे सवालों की बारिश की। एक कंटेस्टेंट से तो मीडिया की बहस भी हो गई। एक पत्रकार ने विजेता बनने की रेस में शुमार एक कंटेस्टेंट को लोमड़ी बताया जिसके बाद माहौल और भी गरम हो गया।

पत्रकार से भिड़े गौरव खन्ना यह कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) हैं। बिग बॉस से जुड़े अपडेट्स देने वाले एक्स पेज बिग बॉस तक के मुताबिक, एक पत्रकार ने गौरव को लोमड़ी बताया। एक पत्रकार ने कहा, "आप लोमड़ी हो जो शेर की खाल में छुपे हो।" इसके बाद जीके और पत्रकारों के बीच बहस हो गई। यही नहीं, मीडिया ने गौरव की फेक इमेज, सेफ गेमप्ले और असली मुद्दों पर आवाज न उठाने के लिए लताड़ लगाई।