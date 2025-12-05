Language
    Bigg Boss 19 के बाद Shehbaz Badesha ने गर्लफ्रेंड को पैपराजी से मिलवाया, बोले- अब किसी लड़की पर ट्राई...

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:04 PM (IST)

    Bigg Boss 19 में वाइल्ड कार्ड बनकर गए शहबाज बदेशा हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए। शहनाज गिल की फिल्म 'इक कुड़ी' देखने के बाद शहबाज बदेशा ने ...और पढ़ें

    कौन है शहबाज बदेशा की गर्लफ्रेंड

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शहबाज बदेशा भले ही बिग बॉस 19 के घर से बाहर हो गए हों, लेकिन वह अभी भी सुर्खियों में छाए हुए हैं, चाहे वह उनके मजेदार वन-लाइनर्स हों, पुराने कंटेस्टेंट्स के साथ रीयूनियन हों, या ऐसे बेबाक खुलासे हों जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार, उन्होंने अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में एक बड़ा अपडेट देकर सबको चौंका दिया। और अंदाजा लगाइए क्या? उन्हें कल रात उनकी बहन और एक्टर शहनाज गिल ने मीडिया से मिलवाया।

    पहली बार पैपराजी के सामने आई शहबाज की गर्लफ्रेंड

    कल रात शहबाज को मृदुल तिवारी और जीशान कादरी के साथ देखा गया, जब वे शहनाज गिल की लेटेस्ट फिल्म, इक्क कुड़ी देखने के लिए बाहर निकले थे। बाद में तीनों के साथ शहनाज भी आ गईं। थिएटर से बाहर निकलते समय पैपराजी ने उन्हें कैप्चर किया। फोटोग्राफर्स से बात करते हुए, शहनाज ने मजाक में पूछा, 'शहबाज ने अपनी गर्लफ्रेंड रिवील नहीं की?' जिस पर पैपराजी ने जवाब दिया, 'नहीं, किधर है?'

    कौन हैं शहबाज की गर्लफ्रेंड

    फिर उनकी गर्लफ्रेंड आगे आईं और शहबाज के साथ पोज दिया। मिस्ट्री गर्ल कशिश अग्रवाल हैं, जो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। जैसे ही कपल ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया, पैपराजी ने खुशी से उनका स्वागत किया और कहा, 'भाबीजी नमस्ते।' अपने ह्यूमर और मजेदार पर्सनैलिटी के लिए जाने जाने वाले, शहबाज ने मज़ाक में कहा, 'अब मैं किसी लड़की के ऊपर ट्राई नहीं मार सकता।' उनकी इस बात से मृदुल, जीशान, शहनाज और खुद कपल समेत सभी लोग हंस पड़े।

    हालांकि कपल ने अब अपने रिश्ते को कन्फर्म कर दिया है, लेकिन शहबाज के बिग बॉस 19 के घर के अंदर रहने के समय से ही फैंस कशिश के बारे में अंदाजा लगा रहे थे। उनके रिश्ते ने तब ध्यान खींचा जब उन्होंने लाइव फीड के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड का खुलकर जिक्र किया। एक ब्रॉडकास्ट के दौरान, शहबाज ने कहा, 'आज, मुझे किसी की याद आ रही है। मेरी गर्लफ्रेंड।' उन्होंने यह भी बताया कि कशिश ने उनसे बातें प्राइवेट रखने को कहा था। उन्होंने बताया, 'उसने यह भी कहा, 'अगर तुम बिग बॉस में जाओ तो मेरा नाम मत लेना।'

    शहबाद बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड के तौर पर आए थे और टॉप 8 में शामिल थे। अशनूर कौर के जाने के बाद कम वोट मिलने की वजह से उन्हें बिग बॉस 19 से बाहर होना पड़ा।

