Bigg Boss 19 के बाद Shehbaz Badesha ने गर्लफ्रेंड को पैपराजी से मिलवाया, बोले- अब किसी लड़की पर ट्राई...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शहबाज बदेशा भले ही बिग बॉस 19 के घर से बाहर हो गए हों, लेकिन वह अभी भी सुर्खियों में छाए हुए हैं, चाहे वह उनके मजेदार वन-लाइनर्स हों, पुराने कंटेस्टेंट्स के साथ रीयूनियन हों, या ऐसे बेबाक खुलासे हों जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार, उन्होंने अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में एक बड़ा अपडेट देकर सबको चौंका दिया। और अंदाजा लगाइए क्या? उन्हें कल रात उनकी बहन और एक्टर शहनाज गिल ने मीडिया से मिलवाया।

