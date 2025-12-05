Bigg Boss 19: वीर पहाड़िया के साथ हुई कॉन्ट्रोवर्सी के बाद टूट गए थे प्रणित मोरे, शो में फूट-फूटकर रोए कॉमेडियन

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:49 PM (IST)

    Bigg Boss 19 के घर में एक दिल को छू लेने वाले सेशन के दौरान, फाइनलिस्ट प्रणित मोरे ने अपनी मुश्किलें शेयर कीं, बताया कि शो में आने से पहले ही उनकी नौक ...और पढ़ें

    Hero Image

    टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में शामिल हुए प्रणित मोरे

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 का हालिया एपिसोड कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत इमोशनल हो गया। मालती चाहर को मिड-वीक एविक्शन में बाहर कर दिया गया और शो को टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं। यह एपिसोड ड्रामा से भरपूर था, जिसमें मालती के जाने के बाद प्रणित मोरे के आंसू बहने से लेकर फाइनलिस्ट के अपने पर्सनल चैलेंज शेयर करने तक सब कुछ था।

    प्रणित को है इस बात का अफसोस

    बिग बॉस 19 के घर में एक दिल को छू लेने वाले सेशन के दौरान, फाइनलिस्ट प्रणित मोरे ने अपनी मुश्किलें शेयर कीं, बताया कि शो में आने से पहले उनकी नौकरी चली गई थी और उन्हें अपनी दादी के साथ आखिरी पल न बिता पाने का अफसोस था। एक हिस्से में जहां लीडिंग फाइनलिस्ट अपने अनुभवों को याद कर रहे थे, प्रणित ने एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाई जिसने उन्हें इमोशनल कर दिया। उन्होंने बताया कि बिजी शेड्यूल की वजह से वह अपनी दादी के गुजरने से पहले उनसे नहीं मिल पाए थे, इस बात का अफसोस उन्हें आज भी है।

    उन्होंने यह भी बताया कि बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट के तौर पर आने से कुछ समय पहले ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। प्रणित ने आखिर में कहा कि शो में हिस्सा लेने से उन्हें अपने माता-पिता का सपना पूरा करने का मौका मिला। उन्होंने वीर पहाड़िया विवाद पर भी बात की, जिसने उनकी ज़िंदगी और करियर पर असर डाला। प्रणित ने इस घटना पर कहा कि वह इस बात से परेशान थे कि कोई मजाक पर हिंसा पर कैसे उतर सकता है। उन्होंने मारपीट के मामले के बारे में बात की और कहा कि वह अपना कॉमेडी स्टाइल नहीं बदलेंगे, हालांकि वह ज्यादा सावधान रहेंगे।

     

    वीर पहाड़िया के साथ क्या था विवाद

    एक्टर वीर पहाड़िया और कॉमेडियन प्रणित मोरे के बीच विवाद एक घटना से शुरू हुआ, जिसमें फरवरी 2025 में उनके स्टैंड-अप शो के बाद सोलापुर में कुछ लोगों ने प्रणित पर कथित तौर पर मारपीट की थी। हमलावरों ने दावा किया कि वे वीर पहाड़िया के फैन हैं और वे प्रणित के परफॉर्मेंस के दौरान एक्टर के बारे में किए गए मजाक से नाराज थे। प्रणित मोरे की टीम द्वारा शेयर किए गए एक बयान के अनुसार, उनके शो के बाद 10 से 12 लोगों का एक ग्रुप उनके पास आया जो पहले तो सेल्फी के लिए फैन बनकर आए थे। भीड़ हटने के बाद, उन्होंने कथित तौर पर उन्हें घूंसे और लात मारना शुरू कर दिया, जिससे वह घायल हो गए।

    कहा जाता है कि हमलावरों ने प्रणित से कहा, 'अगली बार, वीर पहाड़िया पर मजाक करने की कोशिश मत करना'। जिससे यह साफ हो गया कि हमला एक्टर के बारे में किए गए मजाक का बदला लेने के लिए किया गया था। जिस रेस्टोरेंट में यह घटना हुई थी, उसके मालिक की शिकायत के आधार पर, महाराष्ट्र के सोलापुर में 10 से 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

