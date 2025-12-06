Bigg Boss 19 Finale: मालती चाहर ने एलिमिनेशन के बाद प्रणित मोरे पर लगाया इल्जाम, कहा- वह लोगों की इज्जत...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस का सीजन 19 अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। 7 दिसंबर को सलमान खान के शो का ग्रैंड फिनाले है। गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, अमाल मलिक और प्रणित मोरे में से किसकी ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा होगा ये तो कल पता चलेगा। हालांकि, जिस कंटेस्टेंट के ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया है, वह हैं मालती चाहर।

फिनाले वीक में पहुंचकर मालती चहर शो से एविक्ट हो गई हैं। उन्होंने एलिमिनेशन के बाद बाहर आते ही अपने सबसे करीबी दोस्त प्रणित मोरे पर एक ऐसा इल्जाम लगाया है, जिसने फैंस को पूरी तरह से हैरान कर दिया है।

प्रणित मोरे शो के नाम पर करते हैं इंसल्ट मालती और प्रणित मोरे ने बिग बॉस के घर में कई अच्छे मोमेंट एक-दूसरे के साथ बिताए। हालांकि, एक्ट्रेस के एविक्शन से पहले मालती और प्रणित का झगड़ा हो गया, जिसके बारे में न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान मालती ने कहा, "मैं सच कहूं, जब मैं शो से बाहर आ रही थी, तो उससे पहले प्रणित और मेरी एक बड़ी लड़ाई हुई। मैं उससे बहुत ज्यादा निराश हुई, क्योंकि मैंने हमेशा उसे सपोर्ट किया। मैं जब गौरव खन्ना को ताना मार रही थी, तो प्रणित उसमें कूद पड़ा और मेरी बेइज्जती की। वह हमेशा अपने शो के नाम पर दूसरों की बेइज्जती करता है"।

प्रणित मोरे से दोस्ती पर दिया ऐसा जवाब जब घर से बाहर प्रणित मोरे से वह दोस्ती रखेंगी या नहीं, ये पूछा गया, तो मालती ने जवाब में कहा, "मुझे पता है कि घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता था, तो मेरे पास ऐसी कोई याद नहीं है, जिसका मैं जश्न मनाऊं। उस घर में मुझे जो बस सबसे ज्यादा अच्छी चीज मिली है, वह ऑडियंस का प्यार है। फिलहाल मैं इस मेंटल स्पेस में नहीं हूं कि मैं घरवालों से डील करूं। दो महीने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मैं उनके बारे में सोचूं। मैंने जो भी किया शो के लिए किया, ऑडियंस और मेकर्स के लिए किया"।