Bigg Boss 19 Finale Voting: ग्रैंड फिनाले से पहले Votes में सबसे आगे ये कंटेस्टेंट, घर ले जाएगा सीजन के ट्रॉफी?
बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले एकदम नजदीक पहुंच चुका है। गौरव खन्ना-तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और अमाल मलिक ने इस सीजन के टॉप 5 फाइनलिस्ट की ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साढ़े तीन महीने तक दर्शकों को लगातार एंटरटेन करने के बाद अब सलमान खान का विवादित शो अपने ग्रैंड फिनाले से बस एक कदम दूर है। 7 दिसंबर यानी कि कल शो को इस सीजन का विनर मिल जाएगा।
ऐसे में इस शो के दर्शकों और फैंस के पास गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और अमाल मलिक को टॉप 3 फाइनलिस्ट में पहुंचाकर इस सीजन की ट्रॉफी जितवाने का आखिरी मौका है। खैर सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 19 की ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी, ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि वोटिंग लिस्ट में सबसे आगे फिलहाल कौन चल रहा है।
वोटिंग लिस्ट में सबसे आगे है ये कंटेस्टेंट
इस वक्त जो कंटेस्टेंट वोटिंग लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है, वह पूरे सीजन में बैकफुट खिलाड़ी कहे गए हैं। जी हां फिल्मी बीट की खबर के मुताबिक, अभी तक फिलहाल सबसे ज्यादा वोट्स गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) के लिए आए हैं, जिनके गेम पर पूरा सीजन सवाल उठा हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर कई लोगों को गौरव खन्ना का एटीट्यूड और उनका सुलझा अंदाज पसंद भी आ रहा है।
गौरव खन्ना को जहां 34 परसेंट वोट्स मिले हैं, तो वहीं इस सीजन की बेबाक खिलाड़ी कही जाने वाली फरहाना भट्ट भी उन्हें कांटे की टक्कर दे रही हैं। सोशल मीडिया की वोटिंग लिस्ट में फिलहाल फरहाना भट्ट अभी सेकंड नंबर पर हैं और उन्हें 26% वोट्स मिल रहे हैं।
वोटिंग लिस्ट में ये कंटेस्टेंट है सबसे पीछे
टॉप 5 फाइनलिस्ट्स में जगह बनाने वाले कंटेस्टेंट की लिस्ट में तान्या मित्तल-प्रणित मोरे और अमाल मलिक का नाम भी शामिल है। गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बाद जिसे सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, वह प्रणित मोरे हैं, जिन्हें 18% वोट्स मिले हैं।
इसके बाद तान्या मित्तल (Tanya Mittal) को 14 परसेंट वोट्स मिले हैं। सोशल मीडिया वोटिंग लिस्ट में जो सबसे पीछे चल रहा है वह सिंगर अमाल मलिक है, जिन्हें 7% वोट्स मिले हैं। हालांकि, अब इस शो के दर्शक जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर जाकर जैसे वोटिंग का समीकरण बदलते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
