Bigg Boss 19 Winner: 'बिग बॉस का सबसे डिजर्विंग...' इस फाइनलिस्ट के हाथ में ट्रॉफी देखना चाहती हैं एक्स विनर
Bigg Boss 19 Grand Finale: रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 का फिनाले करीब है। कल सलमान खान पांच में से किसी एक फाइनलिस्ट को ट्रॉफी देंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bigg Boss 19 Winner: बिग बॉस सीजन 19 का विनर कौन बनेगा? टॉप 3 में कौन जाएगा? कौन टॉप 2 में जाने लायक है? सोशल मीडिया पर यह सवाल और चर्चा खूब चल रही है।
बिग बॉस 19 के घर में कुल 18 कंटेस्टेंट्स आए थे जिनमें से दो वाइल्ड कार्ड थे। अब ग्रैंड फिनाले में पांच कंटेस्टेंट्स पहुंचे हैं जिनमें गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और तान्या मित्तल हैं।
कौन है बिग बॉस 19 का सबसे डिजर्विंग विनर?
बिग बॉस 19 का विनर कौन बनेगा? यह तो ग्रैंड फिनाले में ही पता चलेगा, लेकिन अभी से इसकी चर्चा शुरू हो गई है। कोई कह रहा है कि गौरव खन्ना ट्रॉफी उठा सकते हैं तो किसी ने कहा कि अमाल मलिक डिजर्विंग हैं। अब बिग बॉस की एक्स विनर रह चुकीं एक्ट्रेस ने बताया कि कौन डिजर्विंग विनर है।
इस कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहीं दीपिका कक्कड़
यह एक्स विनर दीपिका कक्कड़ हैं जिन्होंने बिग बॉस सीजन 12 की ट्रॉफी अपने नाम की थी। दीपिका शुरू से ही बिग बॉस 19 के एक कंटेस्टेंट को बहुत सपोर्ट कर रही हैं और उन्हें डिजर्विंग विनर बता रही हैं। यह कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) हैं।
दीपिका कक्कड़ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फरहाना को सपोर्ट करते हुए उनका वीडियो शेयर किया है और कैप्शन में उन्हें डिजर्विंग विनर बताया है। उन्होंने कहा, "क्या जर्नी है फरहाना। मजबूत, भयंकर। जीरो फिल्टर। सबसे ज्यादा डिजर्विंग जो बिग बॉस 19 जीतने लायक है।"
शोएब इब्राहिम भी करते हैं फरहाना को सपोर्ट
दीपिका कक्कड़ और उनके पति शोएब इब्राहिम पहले भी कह चुके हैं कि वह फरहाना भट्ट को विनर के रूप में देखते हैं। दोनों ने उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को खूब सराहा था जिसके लिए उन्हें ट्रोलिंग भी सहनी पड़ी थी।
ग्रैंड फिनाले में होगी विनर की अनाउंसमेंट
फिलहाल, फरहाना भट्ट शुरू से ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रही हैं जो इस वक्त विनर की पक्की दावेदार भी हैं। अब ग्रैंड फिनाले में ही पता चलेगा कि फरहाना के हाथ ट्रॉफी आती है या नहीं।
