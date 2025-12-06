Language
    Amaal Malik को डेट कर रही थीं Malti Chahar? 'बिग बॉस 19' से बाहर आकर बोलीं- 'वो डरता था...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    बिग बॉस 19 के घर में जब मालती चाहर ने खुलासा किया था कि वह अमाल मलिक से पहले भी मिल चुकी हैं। फिर मालती ने बाद में रिवील किया था कि दोनों एक बार नहीं ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमाल संग डेटिंग पर बोलीं मालती चाहर। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मालती चाहर (Malti Chahar) और अमाल मलिक (Amaal Malik) के बीच का रिश्ता बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में उतार-चढ़ाव से भरा रहा। कभी दोनों दोस्त बने रहे तो कभी बुरी तरह झगड़े। मालती ने घरवालों को बताया था कि वह और अमाल पहले मिल चुके हैं।

    फिर अमाल मलिक ने बताया था कि वह उनसे 5 मिनट के लिए एक पार्टी में मिले थे। बाद में जब शहबाज बडेशा और नीलम गिरी ने उन्हें काउंटर किया। तब मालती अमाल से नाराज हो गईं, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। उस वक्त मालती ने हिंट दिया था कि वह और अमाल एक बार नहीं मिले। बल्कि उनके बीच अच्छा-खासा बॉन्ड था। उन्होंने कॉल पर भी बात की है।

    मालती चाहर और अमाल मलिक कर चुके हैं डेट? 

    मालती चाहर के खुलासे के बाद ऐसी चर्चा होने लगी थी कि क्या वह अमाल को शो से बाहर डेट कर रही थीं। अब मालती बिग बॉस 19 से एविक्ट हो चुकी हैं और शो से निकलते ही उन्होंने सिंगर से अपने डेटिंग रूमर्स पर बात की है।

    Amaal and Malti

    पिंकविला के साथ बातचीत में मालती ने कहा, "मैं शो में भी यही बोल रही थी कि मैं अमाल से, जब यह शो शुरू हुआ, उसे 3 महीने पहले ही मिली हूं। तो मैं गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला इतना तो। आज कल हम जानते पहचानते हैं इंसान को, उसके बाद हम लोग डेट करते हैं इस जमाने में। आपका पता नहीं, मैं तो ऐसे ही करती हूं। तो जानने पहचानने वाला फेज था। गर्लफ्रेंड तो नहीं थी मैं उसकी।"

    अमाल के झूठ पर भड़कीं मालती

    मालती चाहर ने कहा कि उनका मकसद अमाल संग रिश्ते को लेकर हिंट करना नहीं था। उन्हें गुस्सा इस बात का था कि वह घरवालों से कह रहे थे कि वह उनसे चंद मिनटों के लिए मिले हैं। मालती ने कहा, "मुझे गुस्सा आ गया कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? अगर तू जानता है तो बोल ना तू जानता है। ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप छुपाओ, है ना। पर उसको कुछ तो था, वो डरता था। ये सही सवाल उसके लिए है क्योंकि मैं नहीं डरती थी। अब वो क्यों डर रहा है उसको पता होगा।"

