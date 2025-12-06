Language
    Bigg Boss 19 Grand Finale: फिनाले से पहले दर्शकों ने घोषित कर दिया Winner, क्या कहती है जनता की राय?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:48 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Winner: बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले करीब है और ऑनलाइन वोटिंग ट्रेंड्स असलियत से अलग कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सोशल मीडि ...और पढ़ें

    गौरव, फरहाना या अमाल कौन है बिग बॉस 19 का विनर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss Grand Finale) बस कुछ ही समय में होने वाला है। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चल रहा है और हर कोई अपनी अपनी पसंद से जीत के दावेदार का नाम घोषित कर रहा है। एक तरफ जहां वोटिंग ट्रेंड गौरव खन्ना को विजेता बता रहा है। वहीं सोशल मीडिया के अंदर के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं।

    क्या कहता है ऑनलाइन वोटिंग ट्रेंड?

    इस समय गौरव खन्ना, अमाल मलिक और फरहाना भट्ट में कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन ऑनलाइन वोटिंग ट्रेंड्स के अनुसार, फरहाना आगे चल रही हैं। फैंस उनके लिए ट्वीट भी कर रहे हैं।

    एक यूजर ने ऑनलाइन ट्वीट किया, "गौरव ने कार जीत ली है, तान्या ने टीवी सीरियल का ऑफर जीत लिया है... तो मुझे लगता है कि फरहाना जीतेगी क्योंकि वे उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे।" दूसरे लोगों ने भी "फरहाना जीतेगी" जैसे मैसेज किए। एक और ने लिखा, "ट्रॉफी फरहाना ही ले जाएगी।"

    एक अन्य ने लिखा- उनकी जर्नी आसान नहीं थी लेकिन उसकी जीत बहुत ही सुंदर होगी। इसके अलावा कुनिका और कई अन्य सेलेब्स ने पोस्ट कर कुनिका को पर्सनली सपोर्ट किया है।

    मृदुल ने किया गौरव को स्पोर्ट

    वहीं मृदुल अब गौरव खन्ना का समर्थन कर रहे हैं। कुछ ही घंटों पहले, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों से कहा, "जैसा आपने माहौल बना रखा है, वैसा ही बनाये रखो और समर्थन करो गौरव भाई को।" उन्होंने आगे कहा, "गौरव भाई जीत के आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने भाई भी हैं और दूसरा अच्छा इंसान भी।" उन्होंने अपने सभी प्रशंसकों से गौरव खन्ना को वोट देने की रिक्वेस्ट की।

     
     
     
    बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के लिए वोटिंग लाइन्स रविवार, 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे बंद हो जाएंगी। आप JioHotstar ऐप के जरिए अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को वोट कर सकते हैं।

