Bigg Boss 19 Grand Finale: फिनाले से पहले दर्शकों ने घोषित कर दिया Winner, क्या कहती है जनता की राय?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss Grand Finale) बस कुछ ही समय में होने वाला है। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चल रहा है और हर कोई अपनी अपनी पसंद से जीत के दावेदार का नाम घोषित कर रहा है। एक तरफ जहां वोटिंग ट्रेंड गौरव खन्ना को विजेता बता रहा है। वहीं सोशल मीडिया के अंदर के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं।

