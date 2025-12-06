Bigg Boss 19 Finale: साथ आए Abhishek Bajaj और Ashnoor, ग्रैंड फिनाले में होने वाला है धमाका
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में कई ऐसी जोड़ियां बनी हैं जिन्होंने आगे चलकर या तो शादी कर ली या फिर उनका रिलेशनशिप लंबे समय तक चला। बिग बॉस 19 का हाल भी कुछ ऐसा ही है। शो में अक्सर अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) और अशनूर (Ashnoor) को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि दोनों अक्सर एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही बताते नजर आए।
ग्रैंड फिनाले में क्या होगा खास?
अभिषेक बजाज एक ड्रामेटिक एविक्शन में शो से बाहर हुए थे जबकि अशनूर ने टॉप 8 में जगह बनाई। हालांकि बाद में टिकट टू फिनाले टास्क में तान्या मित्तल को जानबूझकर हिट करने की वजह से उन्हें भी घर से बेघर कर दिया गया। वहीं कल यानी 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले होना है। इस खास मौके पर ठीक एक दिन पहले अभिषेक को बिग बॉस के सेट पर देखा गया जिससे फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। फैंस लंबे समय से चाह रहे थे कि वो किसी तरह वापस आएं। वहीं उन्हें वापसी करते हुए देखने चाहने वाले फैंस के लिए एक और अच्छी खबर है।
अभिषेक बजाज ने दिया हिंट
इस दौरान उन्होंने पैपराजी के लिए पोज भी किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या दर्शक फिनाले के दौरान 'अभिनूर'(अभिषेक और अशनूर कौर) की कोई खास परफॉर्मेंस देखेंगे? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। अब इससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अभिषेक और अशनूर फाइनल में परफॉर्म कर सकते हैं।
सलमान खान ने लगाई थी फटकार
बिग बॉस के घर में अभिषेक का सफर एक बेहद रोमांचक डबल एविक्शन एपिसोड के साथ खत्म हुआ। उनके साथ नीलम गिरी भी शो छोड़कर चली गईं। यह इस सीजन के सबसे ज्यादा जोश से भरे वीकेंड का वार एपिसोड में से एक था। होस्ट सलमान खान ने कई मुद्दों पर बात की। सलमान ने खासकर अशनूर कौर से बात करते हुए कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि अशनूर ज्यादातर समय अभिषेक की छाया में ही रही थीं और अभिषेक के इस दावे पर भी सवाल उठाए कि तान्या मित्तल उनके साथ फ्लर्ट कर रही थीं, जबकि उन्होंने सिर्फ़ उनकी एक छोटी सी तारीफ की थी।
