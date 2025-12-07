Bigg Boss 19 Grand Finale: मिल गए Top 2 फाइनलिस्ट! सलमान खान स्टेज पर इनमें से एक को बनाएंगे Winner?
Bigg Boss 19 Grand Finale: चंद घंटे में बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले शुरू होने वाला है। सलमान खान बिग बॉस के मंच पर पांच में से एक को विनर अनाउंस ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 साढ़े तीन महीने बाद खत्म हो रहा है। आज रात को शो का ग्रैंड फिनाले है और इसकी शूटिंग सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गई है। बिग बॉस के स्टेज पर फाइनलिस्ट से लेकर एक्स कंटेस्टेंट्स तक अपनी परफॉर्मेंस से आग लगाते हुए नजर आएंगे।
परफॉर्मेंस और मस्ती के बीच हर कोई यह जानना चाहता है कि बिग बॉस 19 का विनर आखिर कौन बनेगा। अभी विनर का नाम अनाउंसमेंट करने में थोड़ा समय है लेकिन टॉप 2 में कौन पहुंचा है, इसका नाम सामने आ गया है।
कौन बना बिग बॉस 19 का विनर?
बिग बॉस 19 के टॉप 5 में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे और अमाल मलिक शामिल हैं। इन पांच में से आज किसी का विनर बनने का ख्वाब पूरा होगा। सोशल मीडिया पर विनर को लेकर कयास लगने भी शुरू हो गए हैं। कोई कह रहा है कि गौरव खन्ना ट्रॉफी लेकर जाएंगे तो कोई फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल को विनर बता रहे हैं।
बिग बॉस 19 का टॉप 2
मगर इस सीजन का टॉप 2 कोई और ही बताया जा रहा है। बिग बॉस खबरी के मुताबिक, बिग बॉस 19 में पांच कंटेस्टेंट्स में से जो दो टॉप 2 बनेंगे वो कोई और नहीं बल्कि फरहाना और गौरव होने वाले हैं। जी हां, इन्हीं कंटेस्टेंट्स को टॉप 2 बताया जा रहा है।
टॉप 3 में आया ये कंटेस्टेंट
वहीं, तीसरे पायदान पर अमाल मलिक बताए जा रहे हैं। चौथे पर प्रणित मोरे और पांचवें नंबर पर तान्या मित्तल हैं। सोशल मीडिया पेजेस के मुताबिक, फरहाना या फिर गौरव में से कोई एक इस सीजन की ट्रॉफी जीत सकता है। हालांकि, यह अभी ऑफिशियल नहीं किया गया है। ग्रैंड फिनाले में ही इसकी अनाउंसमेंट होगी।
