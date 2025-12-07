Bigg Boss 19 Grand Finale: मिल गए Top 2 फाइनलिस्ट! सलमान खान स्टेज पर इनमें से एक को बनाएंगे Winner?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 साढ़े तीन महीने बाद खत्म हो रहा है। आज रात को शो का ग्रैंड फिनाले है और इसकी शूटिंग सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गई है। बिग बॉस के स्टेज पर फाइनलिस्ट से लेकर एक्स कंटेस्टेंट्स तक अपनी परफॉर्मेंस से आग लगाते हुए नजर आएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परफॉर्मेंस और मस्ती के बीच हर कोई यह जानना चाहता है कि बिग बॉस 19 का विनर आखिर कौन बनेगा। अभी विनर का नाम अनाउंसमेंट करने में थोड़ा समय है लेकिन टॉप 2 में कौन पहुंचा है, इसका नाम सामने आ गया है।

कौन बना बिग बॉस 19 का विनर? बिग बॉस 19 के टॉप 5 में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे और अमाल मलिक शामिल हैं। इन पांच में से आज किसी का विनर बनने का ख्वाब पूरा होगा। सोशल मीडिया पर विनर को लेकर कयास लगने भी शुरू हो गए हैं। कोई कह रहा है कि गौरव खन्ना ट्रॉफी लेकर जाएंगे तो कोई फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल को विनर बता रहे हैं।