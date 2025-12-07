Bigg Boss 19 Finale: फिनाले से चंद मिनट पहले Gauahar Khan ने बता दिया टॉप 2 कंटेस्टेंट का नाम
बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के फिनाले से पहले, बिग बॉस 7 की विजेता गौहर खान ने अपने पसंदीदा प्रतियोगियों और संभावित विजेता के बारे में भविष्य ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के फिनाले का समय धीरे-धीरे करीब आ रहा है और इसी के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। कोई गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) को विजेता बता रहा तो किसी के लिए फरहाना (Farhana Bhatt) बेस्ट हैं। अब बिग बॉस 7 की विजेता गौहर खान जो शुरुआत से ही इस सीजन को फॉलो कर रही हैं ने शो के बारे में कुछ भविष्यवाणी की है।
बता दें कि गौहर के देवर और इन्फ्लुएंसर, अवेज दरबार भी शो का हिस्सा थे, लेकिन खेल के शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए थे। अब, ग्रैंड फिनाले से पहले गौहर खान ने टॉप 2 खिलाड़ियों की भविष्यवाणी की है।
गौहर ने किसे बताया विजेता?
रविवार को गौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह बता रही हैं कि वह बिग बॉस 19 किसे जीतते देखना चाहती हैं। उन्होंने कहा, "आपको क्या लगता है बिग बॉस 19 कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि यह गौरव खन्ना और प्रणित मोरे में से कोई एक होगा। मुझे खुशी होगी अगर दोनों में से कोई भी शो जीत जाए क्योंकि उन्होंने वाकई बहुत ही गरिमापूर्ण, मजेदार और सक्रिय खेल खेला है।"
बिग बॉस 7 की विजेता हैं गौहर
उन्होंने आगे कहा,"अमाल मलिक ने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा खेल खेला है और इस हफ़्ते तान्या भावुक हो रही हैं, हे भगवान, उन्हें तो बस इसी के लिए कोई अवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर यही सच है, तो देखना दिलचस्प होगा कि उनकी एक्टिंग कैसी होगी।" बता दें कि गौहर ने बिग बॉस 7 जीता था और दर्शकों ने उन्हें उनके बोल्ड और निडर व्यक्तित्व के लिए खूब पसंद किया था। उन्हें आज भी इस रियलिटी शो की सबसे योग्य विजेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने सलमान खान के खिलाफ भी हक के लिए आवाज उठाई थी।
कौन है टॉप 5 कंटेस्टेंट
टॉप 5 फाइनलिस्ट में प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल और अमाल मलिक, ट्रॉफी के लिए लड़ाई करते नजर आएंगे। प्रशंसक अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के लिए उत्साह दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पर विजेताओं की भविष्यवाणियों की बाढ़ आ गई है।
