Bigg Boss 19 Finale: फिनाले से चंद मिनट पहले Gauahar Khan ने बता दिया टॉप 2 कंटेस्टेंट का नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के फिनाले का समय धीरे-धीरे करीब आ रहा है और इसी के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। कोई गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) को विजेता बता रहा तो किसी के लिए फरहाना (Farhana Bhatt) बेस्ट हैं। अब बिग बॉस 7 की विजेता गौहर खान जो शुरुआत से ही इस सीजन को फॉलो कर रही हैं ने शो के बारे में कुछ भविष्यवाणी की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि गौहर के देवर और इन्फ्लुएंसर, अवेज दरबार भी शो का हिस्सा थे, लेकिन खेल के शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए थे। अब, ग्रैंड फिनाले से पहले गौहर खान ने टॉप 2 खिलाड़ियों की भविष्यवाणी की है।