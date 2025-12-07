Language
    Bigg Boss 19 Grand Finale: शॉकिंग! तान्या मित्तल के बाद ये फाइनलिस्ट भी आउट, विनर बनने का था हकदार?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:16 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Grand Finale: विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 से तान्या मित्तल के एविक्शन की खबर आ रही है। टॉप 5 में पहुंचने के बाद विनर बनने का सपना ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले में एविक्ट हुआ ये कंटेस्टेंट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bigg Boss 19 Grand Finale: साढ़े तीन महीने का इंतजार अब खत्म हुआ। बिग बॉस सीजन 19 का विनर कौन बनेगा, इसकी अनाउंसमेंट सलमान खान (Salman Khan) कर देंगे। इस वक्त बिग बॉस सीजन 19 के घर में टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और अमाल मलिक हैं।

    लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से एक नहीं दो कंटेस्टेंट का पत्ता कट गया है। पहले तान्या मित्तल (Tanya Mittal) एविक्ट हुईं और अब एक और बाहर हो गया है। यह वो कंटेस्टेंट है जिसके जीतने के चांसेस थे।

    लाख वोटिंग भी नहीं बना पाई विनर

    ग्रैंड फिनाले से पहले ही वोटिंग ट्रेंड में खूब उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। सभी कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेंबर्स और दोस्त बाहर उनके लिए वोट अपील कर रहे हैं। मगर लाख वोट अपील के बावजूद विनर बनने की रेस से दो कंटेस्टेंट्स का पत्ता कट गया है। 

    तान्या मित्तल के बाद एक और बाहर

    तान्या मित्तल के बाद जो कंटेस्टेंट बिग बॉस से बाहर हुआ है, वो कोई और नहीं बल्कि प्रणित मोरे (Pranit More) बताए जा रहे हैं। बिग बॉस से जुड़े अपडेट्स देने वाले एक्स पेज बिग बॉस के मुताबिक, ग्रैंड फिनाले में एविक्ट होने वाला दूसरा कंटेस्टेंट प्रणित मोरे हैं।

    बिग बॉस 19 से दूसरा एलिमिनेटेड फाइनलिस्ट

    प्रणित मोरे शुरू से ही बिग बॉस 19 के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक माने जा रहे थे। री-एंट्री के बाद से ही उनका गेम और भी मजबूत हो गया था। यहां तक कि प्रणित को विनर का दावेदार भी माना जा रहा था। अब उनके एविक्शन से फैंस को तगड़ा झटका लगने वाला है।

    बिग बॉस 19 के टॉप 3 फाइनलिस्ट

    तान्या और प्रणित के एविक्ट होने के बाद बिग बॉस 19 को टॉप 3 फाइनलिस्ट मिल गए हैं। अब फरहाना, गौरव और अमाल में से कौन बाहर होगा, यह आगे पता चलेगा। हालांकि, अभी तक इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। 

