Bigg Boss 19 Grand Finale: फिनाले में पहला शॉकिंग एविक्शन! ट्रॉफी जीतने से चूका पहला फाइनलिस्ट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 आज खत्म हो जाएगा। साढ़े महीने के बाद ग्रैंड फिनाले होने वाला है और एक कंटेस्टेंट ट्रॉफी लेकर घर जाएगा।

24 अगस्त 2025 को 16 कंटेस्टेंट्स के साथ बिग बॉस 19 का आगाज हुआ था। दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स भी आए। कुल 18 कंटेस्टेंट्स में से पांच फिनाले में पहुंच पाए।

बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट

गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे ने अपनी अलग-अलग पर्सनैलिटी के जरिए फैंस के दिलों में ऐसा घर किया कि आज वे टॉप 5 में पहुंच गए।

एक कंटेस्टेंट हुआ शो से बाहर

बिग बॉस 19 का आज ग्रैंड फिनाले है और किसी एक को ट्रॉफी दी जाएगी। जिस एक कंटेस्टेंट का ट्रॉफी जीतने का ख्वाब टूट गया, उसका नाम सामने आ गया है।

जीतने का टूटा ख्वाब

एक कंटेस्टेंट जो टॉप 5 में तो पहुंच गया, लेकिन विनर नहीं बन पाया। यह कंटेस्टेंट है तान्या मित्तल (Tanya Mittal)। बिग बॉस से जुड़े अपडेट्स देने वाले एक एक्स पेज के मुताबिक, टॉप 5 फाइनलिस्ट में सबसे पहले एविक्ट होने वालीं कंटेस्टेंट तान्या हैं।