    Kick 2: 12 साल बाद पर्दे पर लौटेगा 'डेविल'! Salman Khan ने किया 'किक 2' का एलान

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    Kick Part 2: निर्माता साजिद नाडियाडवाला के साथ साल 2014 में सलमान खान ने ब्लॉकबस्टर फिल्म किक दी थी। अब खुद भाईजान ने 12 साल बाद किक के डेविल की वापसी ...और पढ़ें

    Hero Image

    फिल्म किक 2 का हुआ एलान (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान (Salman Khan) के एक्टिंग करियर की सबसे सफल मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें किक (Kick) का नाम जरूर शामिल होगा। साल 2014 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस मूवी में सलमान ने डेविल का किरदार निभाया था, जो दर्शकों को काफी पसंद आया था। निर्माता साजिद नाडियाडवाला के बैनर तले बनी किक के सीक्वल की चर्चा लंबे समय से चल रही है। 

    अब खुद सलमान खान ने किक 2 (Kick 2 Announcement) की आधिकारिक घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं कि भाईजान ने अपनी आने वाली इस मूवी को लेकर क्या कहा है।

    किक 2 का हुआ एलान

    देर रात सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 का समापन हुआ और गौरव खन्ना इस शो के विनर बने। इससे पहले सलमान ने बिग बॉस के मंच पर अपनी अपकमिंग मूवी किक 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी। दरअसल बिग बॉस 19 के टॉप-5 फाइनलिस्ट में से एक प्रणीत मोरे की खिंचाई करते हुए सलमान ने कहा- ''मैं इस वक्त किक 2 की शूटिंग कर रहा हूं, तुमको उसमें लेता हूं और फिर पता चलेगा कि हम लोग कैसे काम करते हैं।"

    kick2 (1)

    इस तरह से बातों ही बातों में सलमान खान ने किक 2 को कन्फर्म कर दिया है। इस आधार पर 12 साल के लंबे इंतजार के बाद आपको सिनेमाघरों में डेविल की झलक देखने को मिलेगी। मालूम हो कि 2014 में रिलीज होने वाली किक कमर्शियल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रही थी। 

    kick2 (2)

    बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार सलमान की किक ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 231.85 करोड़ का बंपर कलेक्शन किया था, जबकि वर्ल्डवाइड इस मूवी की कमाई 388.7 करोड़ रही थी। इस तरह किक 2 से भी काफी उम्मीदें हैं कि वह बॉक्स ऑफिस पर आने वाले समय में धमाल मचाएगी।

    कब रिलीज हो सकती है किक 2

    किक 2 की अनाउंसमेंट के बाद हर कोई इसकी रिलीज के बारे में जानने में जुट गया है। बता दें कि निर्देशक अपूर्व लखिया की बैटल ऑफ गलवान के बाद ही सलमान खान स्टारर किक 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है। इसकी अनुमानित रिलीज डेट 2027 में ईद पर मानी जा रही है। 

