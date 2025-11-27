Language
    सलमान खान की वजह से फ्री में मिलता है खाना, Battle Of Galwan के सेट पर भाईजान का तगड़ा बंदोबस्त

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:38 AM (IST)

    सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। खबर है कि सेट पर भाईजान के तगड़े बंदोबस्त कर रखे हैं और सभी को फ्री खाने का इंतजाम करा रहे हैं। 

    बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान हिंदी सिनेमा के वह कलाकार हैं, जिनका स्टारडम जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा दिल है। कई मौके पर सलमान की दरियादिली के किस्से सुनने को मिले हैं। इसका ताजा उदाहरण उनकी अपकमिंग मूवी बैटल ऑफ गलवान (Battle Of Galwan) के सेट पर देखने को मिला है, जहां भाईजान की वजह से पूरी क्रू टीम और अन्य लोगों को फ्री में खाना मिल रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। 

    सलमान की वजह से मिल रहा है फ्री में खाना

    अभिनेता सलमान खान (Salman Khan की दरियादिली की जगजाहिर है। अब वह अपनी बीइंग हेंगरी (Being Haangry) वैन को फिल्म बैटल ऑफ गलवान फिल्म के सेट पर ले आए हैं। सुपरस्टार ने दो वैन को मोबाइल किचन में बदल दिया है, जो पूरी यूनिट को ताजा खाना बिल्कुल मुफ्त में सर्व करते हैं। सलमान ने इस साल की शुरुआत में सिकंदर की शूटिंग के दौरान यह प्रक्रिया शुरू की थी। कहा जाता है कि अभिनेता सेट पर अलग-अलग लोगों को अलग-अलग क्वालिटी का खाना सर्व करने से तरीके से असहज थे।

    स्टार्स को एक तरह का खाना मिलता है, टेक्नीशियन और डिपार्टमेंट हेड को दूसरी तरह का और यूनिट के लोगों को कुछ और मिलता है। सलमान चाहते थे कि हर कोई वही खाना खाए, जो वह खाते हैं और अब ये मोबाइल किचन ठीक यही करते हैं। रीमाडल किए गए बीइंग हेंगरी वैन केवल नियमित फूड ट्रक नहीं हैं। हर वैन में किचन की सारी सुविधाएं और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है।

    हर शिफ्ट में दो प्रोफेशनल कुक किचन चलाते हैं और पूरे दिन ताजा खाना बनाते हैं। प्रोडक्शन टीम जो खाना परोसती है, उसके अलावा भी दिया जाता है, जिससे सभी को ज्यादा आप्शन मिले। मेन्यू में रोजाना खाए जाने वाली, जैसे दाल, चावल, मेथी की सब्जी, आलू मटर शामिल हैं। नान-वेज पसंद करने वालों के लिए फिश करी और चावल है। सलमान की पसंदीदा फेवरेट डिश, मटन बिरयानी भी नियमित बनाई जाती है। जो युवा क्रू मेंबर एवाकाडो सैंडविच आर्डर कर सकते हैं।

    बैटल ऑफ गलवान की आधा शूटिंग पूरी

    निर्देशक अपूर्व लखिया के निर्देशन में बन रही वॉर ड्रामा बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग का काम लगभग आधा पूरा हो गया है। अगले साल इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है। 

