बेहद क्यूट है सलमान खान की भतीजी 'सिपारा', पिता Arbaaz Khan ने दिखाई नन्ही परी की पहली झलक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दबंग जैसी शानदार फिल्म बनाने वाले निर्माता अरबाज खान (Arbaaz Khan) को भला कौन नहीं जानता। सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के छोटे भाई होने के अलावा एक कमाल के एक्टर तौर पर भी अरबाज को पहचाना जाता है। बीते अक्टूबर को अरबाज खान की फैमिली में एक और सदस्य ने एंट्री मारी है और वह कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी सिपारा खान हैं।

बीते महीने अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान ने बेटी (Arbaaz Khan Daughter) के रूप में अपने पहले बच्चे के जन्म दिया है। अब सोशल मीडिया पर इस कपल ने अपनी नन्ही परी की पहली झलक दिखाई है, जिसकी तस्वीर खूब वायरल हो रही है।

अरबाज ने दिखाई लाडली की पहली झलक बुधवार को अरबाज खान और शूरा खान (Sshura Khan) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर बेबी सिपारा की कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं, जिनमें अरबाज अपनी लाडली के हाथ और पैर दिखाते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें इतनी ज्यादा क्यूट हैं, जिन्हें देखकर आपका भी दिल पिघल जाएगा। इस इंस्टा पोस्ट के कैप्शन में शूरा ने लिखा है- "सबसे छोटे हाथ और पैर, लेकिन हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा।''