बेहद क्यूट है सलमान खान की भतीजी 'सिपारा', पिता Arbaaz Khan ने दिखाई नन्ही परी की पहली झलक
Arbaaz Khan Daughter: अभिनेता और डायरेक्टर अरबाज खान हाल ही में एक नन्ही परी के पिता बने हैं। अरबाज की दूसरी पत्नी शूरा खान ने बीते अक्टूबर को बेटी सिपारा को जन्म दिया। अब कपल ने अपनी लाडली की पहली फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दबंग जैसी शानदार फिल्म बनाने वाले निर्माता अरबाज खान (Arbaaz Khan) को भला कौन नहीं जानता। सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के छोटे भाई होने के अलावा एक कमाल के एक्टर तौर पर भी अरबाज को पहचाना जाता है। बीते अक्टूबर को अरबाज खान की फैमिली में एक और सदस्य ने एंट्री मारी है और वह कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी सिपारा खान हैं।
बीते महीने अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान ने बेटी (Arbaaz Khan Daughter) के रूप में अपने पहले बच्चे के जन्म दिया है। अब सोशल मीडिया पर इस कपल ने अपनी नन्ही परी की पहली झलक दिखाई है, जिसकी तस्वीर खूब वायरल हो रही है।
अरबाज ने दिखाई लाडली की पहली झलक
बुधवार को अरबाज खान और शूरा खान (Sshura Khan) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर बेबी सिपारा की कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं, जिनमें अरबाज अपनी लाडली के हाथ और पैर दिखाते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें इतनी ज्यादा क्यूट हैं, जिन्हें देखकर आपका भी दिल पिघल जाएगा। इस इंस्टा पोस्ट के कैप्शन में शूरा ने लिखा है- "सबसे छोटे हाथ और पैर, लेकिन हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा।''
इस तरह से शूरा खान और अरबाज खान ने अपनी न्यू बोर्न बेबी की पहली झलक सबके सामने दिखाई है। आलम ये है कि सलमान खान की भतीजी सिपारा खान की ये तस्वीरें अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। मालूम हो कि 5 अक्टूबर को शूरा ने बेटी को जन्म दिया और बाद में इसका नामकरण भी सोशल मीडिया के जरिए किया गया। सिपारा (Sipaara Khan) अब खान परिवार की सबसे छोटी सदस्य बन गई हैं, जो फैमिली में सबके दिल के करीब हैं।
अरबाज खान से पहले हाल ही में बेटे को जन्म देने वालीं परिणीति चोपड़ा ने भी सोशल मीडिया पर अपने बेटे की पहली झलक को दिखाया था। जिसकी तस्वीरें हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई हैं।
अरबाज की दूसरी पत्नी शूरा
इस बारे में हर कोई जानता है कि शूरा खान अरबाज खान की दूसरी पत्नी हैं। साल 2023 में इस कपल ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद निकाह किया था। इससे पहले साल 2017 में अरबाज ने अपनी पहली पत्नी और एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा को तलाक दिया था।
