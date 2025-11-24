Dharmendra Death: धर्मेंद्र के जाने से टूटे Salman Khan, भाईजान को अपना तीसरा बेटा कहते थे ही-मैन
Dharmendra Death: अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। धर्मेंद्र के जाने से इस वक्त हरोई बेहद दुखी है। इसी बीच सलमान खान भी अपने चहीते धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर पहुंचे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान के साथ धर्मेंद्र के एक खास रिश्ता रहा है और ये रिश्ता बाप-बेटे का ही था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra Passes Away) का निधन हुआ है। धर्मेंद्र के जाने से इस वक्त हर कोई सदमे में है। इसी बीच अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) भी अपने खास और अपने अजीज धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में पहुंचे। सलमान गाड़ी में बैठे नजर आए और उनके चेहरे पर उदासी साफ छलक रही थी। सलमान इससे पहले भी जब नवंबर महीने की शुरूआत में धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती थे, तो उस वक्त भी वो सबसे पहले उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे।
#WATCH | Actor Salman Khan arrives at Vile Parle Crematorium in Mumbai. An official statement from veteran actor Dharmendra's family is awaited.— ANI (@ANI) November 24, 2025
In a social media post, film director Karan Johar has penned an emotional note for veteran actor Dharmendra. pic.twitter.com/fN7ovVt9DO
धर्मेंद्र और सलमान खान एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड शेयर करते थे। अक्सर धर्मेंद्र ने कई मौकों पर ये कहा भी था कि सलमान उनके तीसरे बेटे हैं। इसका एक पुराना वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
धर्मेंद्र ने सलमान को कहा- ये मेरे जैसा है
दरअसल सलमान खान के शो बिग बॉस में धर्मेंद्र ने स्पेशल अपीयरेंस दी थी। जिसका एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। जिसमें धर्मेंद्र ने सलमान को देखकर कहा था कि बिल्कुल मुझ पर गया है तू। ये सुनकर सलमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। शायद यही वजह है कि सलमान हमेशा से ही धर्मेंद्र को लेकर इमोशनल रहे हैं और वो इमोशनल कनेक्शन साफ नजर आया भी था।
I still can’t believe #Dharmendra ji is no more. RIP. Your legacy will live on forever.— Devil V!SHAL (@VishalRC007) November 24, 2025
We will miss the beautiful bonding between Dharam paaji and #SalmanKhan pic.twitter.com/PaXS1BL11C
जब सलमान को धर्मेंद्र ने बताया अपना तीसरा बेटा
इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें धर्मेंद्र के साथ बॉबीदेओल नजर आ रहे हैं। क्लिप में धर्मेंद्र को सलमान के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए दिखाया गया, जिसमें वह कहते हैं कि,- "वैसे मैं तो कहूंगा, ये मेरा बेटा है। मेरे तीन बेटे हैं - तीनों जज़्बाती है। फिर सलमान खान की ओर देखकर उन्होंने कहा - पर ये मुझ पर थोड़ा ज्यादा गया है। क्योंकि ये मेरी तरह रंगीन मिजाज का है और ठुमके भी लगाता है। उनकी ये बात सुनकर पास में खड़े बॉबी हंसने लग जाते हैं जैसे वो भी इस बात पर एक तरह से सहमति जता रहे हों।
The bond Dharmendra shares with Salman Khan is pure gold...— Buntyy bagga (@bagga_buntyy) October 8, 2025
Heartwarming and timeless..#SunnyDeol #SalmanKhan #BobbyDeol pic.twitter.com/tg8T0bCLbo
पिछले दिनों जब वह अस्पताल में भर्ती थे तो सलमान उस वक्त साए की तरह वहां मौजूद थे, लेकिन अब धर्मेंद्र के जाने से अब सलमान बेहद दुखी हैं।
