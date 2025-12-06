Battle of Galwan से सलमान खान का लुक हुआ वायरल, सेना की वर्दी में नजर आए अभिनेता
सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का बेसब्री से इंतजार है। इसमें सलमान कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे, जिन्होंने 2020 में गलवान घा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के बाद फैंस को अब सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का बेसब्री से इंतजार है। सितंबर में सलमान खान ने एक बीटीएस फोटो शेयर की थी जिसमें वो लद्दाख की ठंडी वादियों में शूटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। सलमान खान फिल्म में कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे,जिनकी अपने काम के लिए काफी ज्यादा तारीफ हुई। उन्होंने 2020 में चीनी सैनिकों के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान 16 बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व किया था।
सेना की वर्दी में नजर आए सलमान
हालांकि एक्टर ने अब शूटिंग खत्म कर ली है और बाकि का शूट मुंबई में हो रहा है। वहीं फिल्म के सेट से एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सलमान खान के साथ लीड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह सेल्फी के लिए पोज देते नजर आ रहे हैं। दोनों ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी हुई है।
यह भी पढ़ें- Salman Khan के साथ शूटिंग के दौरान बुरी तरह घायल हो गई थीं Karisma Kapoor, शरीर से बहने लगा था खून
सलमान खान ने 4 जुलाई, 2025 को अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित अपनी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान'का लुक जारी किया था। मोशन पोस्टर में सलमान खान खान का चेहरा खून से लथपथ दिखाई दे रहा था। मूवी के लिए उन्होंने मूंछें भी रखी हैं जोकि उनके ऊपर खूब जम रही हैं।
View this post on Instagram
क्या है फिल्म की कहानी?
यह फिल्म भारत में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान 15 जून, 2020 को भारत और उसके पड़ोसी चीन के बीच गलवान गतिरोध पर आधारित है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर एक बड़े सीमा गतिरोध का हिस्सा था। यह झड़प उस समय हिंसक हो गई जब दोनों पक्षों ने विवादित क्षेत्रों में गश्त करने की कोशिश की, जिसके बाद हाथापाई हुई।
यह भी पढ़ें- 'सलमान के घाव भरने से पहले ही कुरेद दो', भाईजान के पीछे हाथ धोकर पड़ा डायेक्टर, अब किया सबसे शॉकिंग खुलासा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।