Battle of Galwan से सलमान खान का लुक हुआ वायरल, सेना की वर्दी में नजर आए अभिनेता

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के बाद फैंस को अब सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का बेसब्री से इंतजार है। सितंबर में सलमान खान ने एक बीटीएस फोटो शेयर की थी जिसमें वो लद्दाख की ठंडी वादियों में शूटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। सलमान खान फिल्म में कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे,जिनकी अपने काम के लिए काफी ज्यादा तारीफ हुई। उन्होंने 2020 में चीनी सैनिकों के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान 16 बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व किया था।

