वोट नहीं, इस वजह से Farrhana Bhatt के हाथ से छिनी Bigg Boss 19 की ट्रॉफी, ड्रेस बन गई एक्ट्रेस के लिए श्राप?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'कश्मीर की कली' फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) विवादित शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19 Runner Up) की सबसे मजबूत फाइनलिस्ट में से एक थीं जिन्हें ट्रॉफी का हकदार बताया जा रहा था। हालांकि, टीवी के सुपरस्टार कहे जाने वाले गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने जीत हासिल की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरव खन्ना के सामने कम वोट पाकर फरहाना भट्ट हार गईं और इस सीजन की फर्स्ट रनर-अप रहीं। फरहाना की हार से सोशल मीडिया पर फैंस अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कुछ लोग मेकर्स को तंज कस रहे हैं। मगर कुछ लोगों का मानना है कि एक श्राप के चक्कर में फरहाना जीत से पीछे रह गईं।

क्यों फरहाना भट्ट नहीं जीतीं बिग बॉस 19? जैसा कि आपको मालूम हो कि फरहाना भट्ट के साथ टॉप 5 फिनाले में तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और गौरव खन्ना थे। फरहाना और गौरव टॉप 2 में रहे। शुरू से ही गौरव के कंट्रीब्यूशन पर सवाल उठा है। खैर, फरहाना की हार के बाद से ही उनकी रेड ड्रेस काफी सुर्खियां बटोर रही है और लोग इसी को उनकी हार की वजह मान रहे हैं।