    वोट नहीं, इस वजह से Farrhana Bhatt के हाथ से छिनी Bigg Boss 19 की ट्रॉफी, ड्रेस बन गई एक्ट्रेस के लिए श्राप?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:06 AM (IST)

    Bigg Boss 19 Winner: रियलिटी शो बिग बॉस 19 की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मानी जाने वालीं फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) को फर्स्ट रनर-अप बनकर संतोष करना ...और पढ़ें

    Hero Image

    फरहाना भट्ट के हार की वजह नहीं है वोट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'कश्मीर की कली' फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) विवादित शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19 Runner Up) की सबसे मजबूत फाइनलिस्ट में से एक थीं जिन्हें ट्रॉफी का हकदार बताया जा रहा था। हालांकि, टीवी के सुपरस्टार कहे जाने वाले गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने जीत हासिल की।

    गौरव खन्ना के सामने कम वोट पाकर फरहाना भट्ट हार गईं और इस सीजन की फर्स्ट रनर-अप रहीं। फरहाना की हार से सोशल मीडिया पर फैंस अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कुछ लोग मेकर्स को तंज कस रहे हैं। मगर कुछ लोगों का मानना है कि एक श्राप के चक्कर में फरहाना जीत से पीछे रह गईं। 

    क्यों फरहाना भट्ट नहीं जीतीं बिग बॉस 19?

    जैसा कि आपको मालूम हो कि फरहाना भट्ट के साथ टॉप 5 फिनाले में तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और गौरव खन्ना थे। फरहाना और गौरव टॉप 2 में रहे। शुरू से ही गौरव के कंट्रीब्यूशन पर सवाल उठा है। खैर, फरहाना की हार के बाद से ही उनकी रेड ड्रेस काफी सुर्खियां बटोर रही है और लोग इसी को उनकी हार की वजह मान रहे हैं।

    Farrhana Bhatt

    रेड ड्रेस बनी फरहाना के लिए श्राप?

    जी हां, सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का कहना है कि फरहाना भट्ट की हार उनकी रेड ड्रेस की वजह से हुई है। लोग इसे बिग बॉस का असली श्राप मान रहे हैं। जब फरहाना लाल ड्रेस में दिखीं, तभी लोग मान बैठे थे कि वह सीजन की ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगी।

    रेड ड्रेस के चलते ये फाइनलिस्ट भी नहीं बन पाएं विनर?

    दरअसल, फरहाना से पहले जिस फाइनलिस्ट ने भी रेड ड्रेस पहनी, वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया। लोग इसका उदाहरण भी दे रहे हैं।

    • बिग बॉस 11- हिना खान फर्स्ट रनर-अप (रेड ड्रेस)
    • बिग बॉस 16- प्रियंका चाहर चौधरी सेंकड रनर-अप (रेड ड्रेस)
    • बिग बॉस 17- अभिषेक कुमार फर्स्ट रनर-अप (रेड आउटफिट)

    यह वो कंटेस्टेंट्स थे जिन्हें बिग बॉस का सबसे डिजर्विंग फाइनलिस्ट माना जा रहा था। खैर, यह सिर्फ लोगों का अनुमान है। दैनिक जागरण इस तरह के मिथक का दावा नहीं करता है और ना ही साथ देता है।

