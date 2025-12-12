'मैं अयान से शादी करूंगी', Farrhana Bhatt ने कर ली कुनिका सदानंद की बहू बनने की तैयारी? वीडियो वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 में पार्टिसिपेट करने वाले कंटेस्टेंट्स में से अगर किसी को सबसे ज्यादा प्यार मिला है, तो वह फरहाना भट्ट हैं। शो में 44 हजार फॉलोअर्स के साथ एंट्री लेने वाली फरहाना जब सलमान खान के शो के ग्रैंड फिनाले की फर्स्ट रनरअप बनकर बाहर आईं, तो उनके चाहने वालों की लिस्ट 3 मिलियन के आसपास पहुंच चुकी थी।



फरहाना भट्ट का बेबाक अंदाज जहां लोगों को पसंद आया, तो वहीं उनका सॉफ्ट साइड भी फैंस देख पाए। बिग बॉस 19 के घर से उनका एक मोमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और वह फैमिली वीक का था, जब कुनिका सदानंद के बेटे अयान घर में आए थे। लाल साड़ी में फरहाना जिस तरह से दौड़ी थीं, उस मोमेंट को लोगों ने 'हम दिल दे चुके सनम' से जोड़ दिया था। अब हाल ही में फरहाना भट्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अयान लाल से शादी को लेकर कुछ ऐसा बोल रही हैं, जो सभी को हैरान कर देगा।

अयान लाल से करना चाहती हैं शादी बिग बॉस हाउस में फरहाना और अयान के उस मोमेंट के बाद लोगों ने उन्हें 'फयान' का हैशटैग दे दिया था। अयान का फरहाना की तरफ सॉफ्ट साइड फैंस को कई इंटरव्यूज में देखने को मिला था, लेकिन अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखकर एक्ट्रेस के चाहने वालों को लग रहा है कि आग दोनों तरफ से बराबर लगी है।

View this post on Instagram A post shared by JUST WATCH (@rahul_dolly07) यूजर्स बोले-बहू बनकर ही मानोगी आप अयान से शादी करने का फरहाना भट्ट का ये जवाब, जहां कुछ फैंस को बेहद पसंद आया, तो वहीं कुछ को 'बहाना' की जोड़ी टूटते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक यूजर ने लिखा, "अयान से शादी कर लो"। दूसरे यूजर ने फरहाना को टीज करते हुए लिखा, "लगता है ये कुनिका सदानंद की बहू बनकर ही मानेगी"।