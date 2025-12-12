Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मैं अयान से शादी करूंगी', Farrhana Bhatt ने कर ली कुनिका सदानंद की बहू बनने की तैयारी? वीडियो वायरल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:32 PM (IST)

    बिग बॉस 19 से बाहर आने के बाद फरहाना भट्ट ने कुनिका सदानंद के लाडले अयान लाल से शादी करने को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिससे फयान के फैंस तो खुश हो गए, ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    फरहाना भट्ट ने कहा-मैं अयान से शादी करूंगी/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 में पार्टिसिपेट करने वाले कंटेस्टेंट्स में से अगर किसी को सबसे ज्यादा प्यार मिला है, तो वह फरहाना भट्ट हैं। शो में 44 हजार फॉलोअर्स के साथ एंट्री लेने वाली फरहाना जब सलमान खान के शो के ग्रैंड फिनाले की फर्स्ट रनरअप बनकर बाहर आईं, तो उनके चाहने वालों की लिस्ट 3 मिलियन के आसपास पहुंच चुकी थी।

    फरहाना भट्ट का बेबाक अंदाज जहां लोगों को पसंद आया, तो वहीं उनका सॉफ्ट साइड भी फैंस देख पाए। बिग बॉस 19 के घर से उनका एक मोमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और वह फैमिली वीक का था, जब कुनिका सदानंद के बेटे अयान घर में आए थे। लाल साड़ी में फरहाना जिस तरह से दौड़ी थीं, उस मोमेंट को लोगों ने 'हम दिल दे चुके सनम' से जोड़ दिया था। अब हाल ही में फरहाना भट्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अयान लाल से शादी को लेकर कुछ ऐसा बोल रही हैं, जो सभी को हैरान कर देगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अयान लाल से करना चाहती हैं शादी

    बिग बॉस हाउस में फरहाना और अयान के उस मोमेंट के बाद लोगों ने उन्हें 'फयान' का हैशटैग दे दिया था। अयान का फरहाना की तरफ सॉफ्ट साइड फैंस को कई इंटरव्यूज में देखने को मिला था, लेकिन अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखकर एक्ट्रेस के चाहने वालों को लग रहा है कि आग दोनों तरफ से बराबर लगी है।

    यह भी पढ़ें- Farrhana Bhatt को थप्पड़ मारना चाहते थे गौरव खन्ना के पापा, बेटे के गेम से भी हो गया था मूड ऑफ!

    बिग बॉस खत्म होने के बाद लगातार इंटरव्यू में बिजी जब फरहाना से हाल ही में ये पूछा गया कि वह किसे अपना दोस्त, किसे डेट और किससे शादी करना चाहेंगी। इसमें उन्हें बसीर-अयान और अभिषेक का ऑप्शन दिया गया। जिसका जवाब देते हुए फरहाना ने कहा कि वह डेट 'बसीर अली' को करना चाहेंगी, दोस्ती 'अभिषेक बजाज' से और शादी 'अयान लाल' से करना चाहेंगी। अयान का नाम लेते हुए फरहाना इतना शरमाई कि फैंस को भी उनकी फीलिंग्स नजर आने लगी।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by JUST WATCH (@rahul_dolly07)

    यूजर्स बोले-बहू बनकर ही मानोगी आप

    अयान से शादी करने का फरहाना भट्ट का ये जवाब, जहां कुछ फैंस को बेहद पसंद आया, तो वहीं कुछ को 'बहाना' की जोड़ी टूटते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक यूजर ने लिखा, "अयान से शादी कर लो"। दूसरे यूजर ने फरहाना को टीज करते हुए लिखा, "लगता है ये कुनिका सदानंद की बहू बनकर ही मानेगी"।

    dhurandhar and these 5 films ban in muslim countries (1)

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "हमें बहाना चाहिए, क्योंकि अयान की बाहर गर्लफ्रेंड है"। वैसे सिर्फ फरहाना ही नहीं, इससे पहले जब अयान को भी तान्या मित्तल-अशनूर और फरहाना में से ऑप्शन दिया गया था तो उन्होंने शादी करने के लिए फरहाना का नाम ही लिया था।

    यह भी पढ़ें- बाहर आते ही टीवी मीडियम को लेकर Farrhana Bhatt ने दिया एक और बयान, सुनते ही लगेगा 440 वोल्ट का झटका