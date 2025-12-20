Bigg Boss 19: 'बार डांसर ये...'अब फरहाना भट्ट के फैंस ने Gaurav Khanna की पत्नी को किया ट्रोल, वायरल हुआ डांस
बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी के बाद, फरहाना के सोफे पर डांस का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर गौरव खन्ना के फैंस ने उन्हें 'बार गर्ल' कहा था। अब गौरव की प ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के खत्म होने के बावजूद इसका बुखार लोगों के सिर से उतर नहीं रहा। बीते दिनों इसकी सक्सेस पार्टी रखी गई थी जिसमें बिग बॉस 19 के अभी के कंटेस्टेंट के साथ कुछ पुराने खिलाड़ी भी नजर आए। वहां से फरहाना का सोफे पर चढ़कर डांस करते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था।
वायरल हुआ गौरव खन्ना पत्नी का डांस
अब ऐसा ही एक वीडियो गौरव खन्ना की पत्नी का वायरल हो रहा है। गौरव की पत्नी आकांक्षा चमोला का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें फरहाना के फैंस उन्हें 'बार गर्ल' कह रहे हैं। इससे पहले जब फरहाना का वीडियो वायरल हुआ था तो गौरव खन्ना के फैंस ने उनके साथ ऐसा ही किया था।
फरहाना के एक फैन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी और इसे नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन उस दिन गौरव के फैंस फरहाना को बार डांसर, अटेंशन सीकर और न जाने क्या-क्या कह रहे थे। इस बारे में उनका क्या कहना है? क्या यह शर्मनाक नहीं है?"
I don’t really want to bring this up and wanted to ignore it, but that day Gaurav’s fans were calling Farrhana a bar dancer, an attention seeker, and many other things. What do they have to say about this? 😭— A𐙚⋆ (@bbcoree_) December 19, 2025
Isn’t this embarrassing?#FarrhanaBhatt #FarrhanaRebellions pic.twitter.com/eHUvRvrXfl
फैंस ने किए कई सारे ट्वीट
इस ट्वीट का जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा,"वह बार डांसर जैसी लग रही है, यह बहुत शर्मनाक है।" एक अन्य X यूजर ने ट्वीट किया, "बार डांसर तो यही लग रही है।" एक और ने ट्वीट किया, "गौरव के सभी फैंस उनकी पत्नी को इस तरह की घटिया हरकतें करते देखकर शर्मिंदा हैं।"
बता दें कि गौरव ने बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जीती थी जबकि फरहाना रनर-अप रहीं। जाहिर है, इसी वजह से दोनों सेलेब्रिटीज के फैंस के बीच भी आपस में कहासुनी सुनने को मिलती रहती है।
