Bigg Boss 19: 'बार डांसर ये...'अब फरहाना भट्ट के फैंस ने Gaurav Khanna की पत्नी को किया ट्रोल, वायरल हुआ डांस

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के खत्म होने के बावजूद इसका बुखार लोगों के सिर से उतर नहीं रहा। बीते दिनों इसकी सक्सेस पार्टी रखी गई थी जिसमें बिग बॉस 19 के अभी के कंटेस्टेंट के साथ कुछ पुराने खिलाड़ी भी नजर आए। वहां से फरहाना का सोफे पर चढ़कर डांस करते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था।

वायरल हुआ गौरव खन्ना पत्नी का डांस अब ऐसा ही एक वीडियो गौरव खन्ना की पत्नी का वायरल हो रहा है। गौरव की पत्नी आकांक्षा चमोला का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें फरहाना के फैंस उन्हें 'बार गर्ल' कह रहे हैं। इससे पहले जब फरहाना का वीडियो वायरल हुआ था तो गौरव खन्ना के फैंस ने उनके साथ ऐसा ही किया था।