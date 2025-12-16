Language
    Tanya Mittal के लिए पिघला अमाल मलिक का दिल, ग्वालियर क्वीन भी उनके मुंह से तारीफ सुनकर होंगी हैरान

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:01 PM (IST)

    बिग बॉस 19 से निकलने के बाद अमाल मलिक का रवैया तान्या मित्तल (Tanya Mittal) की तरफ बदलता हुआ नजर आया। अमाल ने फैंस के बनाए एक पोस्ट के बाद तान्या की त ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमाल मलिक ने की तान्या मित्तल की तारीफ/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान का विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन बाहर आने के बाद भी कुछ एक्स कंटेस्टेंट्स लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ जहां फरहाना ने अपनी फैन फॉलोइंग और बिग बॉस के घर के अंदर मिले प्यार के बाद सक्सेस पार्टी रखी।

    वहीं दूसरी तरफ तान्या मित्तल भी लगातार चर्चा में बनी रहीं। शो खत्म हो गया है, लेकिन फैंस लगातार कंटेस्टेंट्स के शो के अंदर की क्लिप्स शेयर कर रहे हैं। टॉप 5 कंटेस्टेंट अमाल मलिक और तान्या मित्तल की भी एक ऐसी क्लिप सामने आई, जो सिंगर को अच्छी नहीं लगी। इस क्लिप पर अमाल मलिक ने आपत्ति जताई, लेकिन अपने पोस्ट में तान्या मित्तल के लिए ऐसी बात कही, जिसे सुनकर फैंस ही नहीं, बल्कि खुद तान्या मित्तल को भी झटका लग जाएगा।

    तान्या मित्तल के लिए बदले अमाल मलिक के सुर

    अमाल मलिक ने सोमवार की रात को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें उर्फी जावेद एक टास्क करवाने आती हैं। वह अमाल मलिक और तान्या मित्तल को बुलाती हैं और उनको साथ में एक रोमांटिक डांस करवाती हैं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए एक फैन ने लिखा, 'रियल केमिस्ट्री यहां से शुरू होती है...आई गेस'।

    फैनमेड इस वीडियो को शेयर करते हुए अमाल ने कैप्शन में लिखा, "भाई ये टास्क था और सही नहीं होता अगर मैं इगोस्टिक होकर होस्ट या मेहमान के कहने पर ये नाम नहीं करता, तो इगोस्टिक लगता। अगर शो की डिमांड थी कि कुछ लोग पेयरअप हो और टास्क करे, तो हमने वह किया, क्योंकि हमें करना था। वह चैनल का क्रिएटिव था और आप लोग उसमें से कुछ भी बेतुका रोमांस निकालकर लगातार क्लिप बना रहे हो"।

    मुझे पता है उसे चीजें हर्ट हुई होंगी

    पूरे सीजन तान्या मित्तल संग लड़ाई करने वाले अमाल ने बाहर आने के बाद तान्या की तारीफ करते हुए लिखा, "तान्या मित्तल ने पूरे सीजन जिस तरह से मेरी केयर और चिंता की, मैं उसके लिए आभारी हूं। मैंने कई चीजें ऐसी बोल दी, जो मुझे पता है कि उन्हें और उनके चाहने वालों को हर्ट हुई होंगी। मैं गुस्से में उन्हें पोक करने और जो भी गलतियां हुईं, उसके लिए माफी मांगता हूं। बस ये समझ लीजिए कि ऐसी चीजें होती रहती हैं और अपनी कमियों को पहचान कर ही इंसान उस पर काम करता है"।

    अमाल ने आगे लिखा, "मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि हमें लिंकअप करना बंद कर दीजिये और ये उम्मीद करना कि हमारे बीच किसी खास तरह की बातचीत भी है। उसका नाम मेरे साथ लगातार जोड़ना, तान्या की इमेज को खराब कर सकता है। कोई भी लड़की ऐसे स्पॉट में आए, ये वह डिजर्व नहीं करती हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपको हमारी दोस्ती/जुगलबंदी पसंद आती थी, लेकिन दोनों साइड के फैंस को ही लोगों के स्पेस की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। थैंक यू"।

    amaal malik post

    तान्या के पीछे हाथ धोकर पड़े थे अमाल मलिक

    आपको बता दें कि एक समय ऐसा आया, जब अमाल-तान्या की दोस्ती के बीच में शो में दरार आ गई थी। जहां सलमान खान से लेकर घर में आए गेस्ट तक ने अमाल मलिक को तान्या मित्तल से ऑब्सेस्ड बताया था।

