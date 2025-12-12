Language
    Amaal Malik ने सचेत-परंपरा से माफी मांगने पर दिया ऐसा रिएक्शन, वायरल वीडियो देख फैंस हुए हैरान

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:03 PM (IST)

    अमाल मलिक बिग बॉस के घर के अंदर तो अपने बयानों के कारण विवादों में रहते ही थे, लेकिन अब बाहर आने के बाद भी उन्होंने कंट्रोवर्सी को दावत दे दी है। सिंग ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमाल मलिक ने सचेत-परंपरा के आरोपों पर किया रिएक्ट/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर से बाहर आते ही म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक (Amaal Malik) विवादों में फंस गए थे। उन पर सिंगर्स सचेत और परंपरा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 'कबीर सिंह' के जिस गाने 'बेखयाली' को अमाल अपना बता रहे हैं, उन्हें उन दोनों ने गाया था। उन्होंने अमाल के इस एक्शन को शर्मनाक बताते हुए उनसे माफी की डिमांड की थी और साथ ही कोर्ट में घसीटने की धमकी भी दी थी।

    अब सचेत-परंपरा के आरोपों के बाद अमाल मलिक का इस पूरे विवाद पर पहला रिएक्शन सामने आया है। हालांकि, सवाल पूछने पर अमाल मलिक ने जैसा रिएक्ट किया, वह हर किसी को हैरान कर रहा है।

    अमाल मलिक ने दिया सचेत-परंपरा को ऐसा जवाब

    बिग बॉस से निकलते हुए अमाल मलिक को एक ऑफिस के बाहर से निकलते हुए देखा गया, जहां उनकी मुलाकात शहनाज गिल से भी हुई। अमाल पैपराजी के लिए पोज कर रहे थे और काफी खुश भी थे। हालांकि, इस बीच ही एक रिपोर्टर ने उनसे सचेत-परंपरा की पब्लिक अपोलोजी की डिमांड पर उनसे सवाल कर दिया, जिसका जवाब पहले तो अमाल ने इग्नोर किया और बाद में उन्हें 'ऑल द बेस्ट' बोलकर आगे बढ़ गए।

    क्या है अमाल-सचेत का ये पूरा विवाद?

    अगर आपको इस विवाद के बारे में नहीं पता है, तो बता दें कि सिद्धार्थ कनन के शो में जुलाई के महीने में जब अमाल मलिक खास मेहमान बनकर आए थे, तो उन्होंने बेखयाली गाने को अपना कहा था और साथ ही ये आरोप लगाया था कि उनका गाना किसी ने सचेत-परंपरा को व्हाट्सएप पर भेज दिया था।

    इस बात को काफी महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब सचेत-परंपरा ने इस बात को उठाते हुए बीते दिन एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अमाल मलिक के साथ हुई बातचीत के चैट्स दिखाते हुए सुबूतों के साथ अपनी सफाई दी थी। इसके साथ ही उन्होंने ये साफ कहा था कि अगर अमाल मलिक माफी नहीं मांगते हैं, तो वह कोर्ट तक जाएंगे, यहां तक कि सिंगर को नोटिस भी भेजेंगे। अब अमाल मलिक का ये रिएक्शन क्या नया विवाद खड़ा करता है या मामला सॉर्ट होता है, ये तो वक्त ही बताएगा।

