Amaal Malik ने सचेत-परंपरा से माफी मांगने पर दिया ऐसा रिएक्शन, वायरल वीडियो देख फैंस हुए हैरान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर से बाहर आते ही म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक (Amaal Malik) विवादों में फंस गए थे। उन पर सिंगर्स सचेत और परंपरा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 'कबीर सिंह' के जिस गाने 'बेखयाली' को अमाल अपना बता रहे हैं, उन्हें उन दोनों ने गाया था। उन्होंने अमाल के इस एक्शन को शर्मनाक बताते हुए उनसे माफी की डिमांड की थी और साथ ही कोर्ट में घसीटने की धमकी भी दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें