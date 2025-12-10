एक गाने को लेकर विवाद में फंसे Amaal Malik, सचेत परंपरा ने दी कोर्ट में घसीटने की धमकी

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    बिग बॉस खत्म होते ही अमाल मलिक ने मुसीबत मोल ली है। कुछ दिनों पहले उन्होंने सिंगर सचेत परंपरा के एक गाने को अपना बताते हुए उन पर चोरी का आरोप लगाया था ...और पढ़ें

    अमाल मलिक को कोर्ट में घसीटेंगे सचेत-परंपरा/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के घर में म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर किए गए कई खुलासों की वजह से सिंगर-कंपोजर अमाल मलिक (Amaal Malik) ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि, बाहर आने के बाद भी उनकी जिंदगी में विवाद कम नहीं हुए हैं, क्योंकि अब शो खत्म होते ही अमाल मलिक ने एक गाने के चलते नई मुसीबत मोल की है।

    सिंगर सचेत-परंपरा ने अमाल मलिक को एक गाने पर किए गए झूठे दावों की वजह से कोर्ट में घसीटने और उन्हें लीगल नोटिस भेजने की वॉर्निंग दे दी है। कपल ने अमाल से पब्लिकली माफी की डिमांड की है। किस गाने को लेकर मचा बवाल, नीचे पढ़ें विस्तार से:

    सचेत-परंपरा ने अमाल को कहा-शर्म आनी चाहिए

    दरअसल, जुलाई में बिग बॉस के घर में एंट्री से पहले अमाल मलिक ने सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में सचेत-परंपरा पर ये आरोप लगाया यह कि उन्होंने कबीर सिंह के 'बेखयाली' गाना उनसे चुराया है। अमाल का दावा था कि ये गाना उनका है और किसी ने सचेत-परंपरा को ये गाना व्हाट्सएप पर भेजा था और कपल ने फिर इसे कबीर सिंह में इस्तेमाल किया। अब अमाल मलिक के इन सभी दावों को झूठा बताते हुए सचेत टंडन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की है और साथ ही अमाल के साथ व्हाट्सएप पर हुई बातचीत भी लीक कर दी।

    उन्होंने कहा, "हाय एवरीवन..ये वीडियो उस मामले में है जो अब सीरियस हो गया है। ये अमाल मलिक के बारे में हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों को इन मामलों में सफाई देनी पड़ेगी, लेकिन 'बेखयाली' गाना पूरी तरह से हमारा बनाया हुआ है, जिसे अमाल मलिक ने उनका होने का दावा किया था। हमारे अमाल मलिक के साथ, कबीर सिंह की टीम के साथ और जो भी इस गाने से जुड़ा है, सबके साथ चैट्स है। इसकी मेलोडी से लेकर कम्पोजिशन, हर अरेंजमेंट्स और लिरिक्स सब कुछ हमने किया है। ये पूरी तरह से सचेत और परंपरा का गाना है"।

    फेवरिज्म मिलने की बात पर चुप नहीं बैठे सिंगर्स

    सचेत परंपरा ने अपनी इस वीडियो में आगे कहा, "कबीर सिंह से पहले हम कभी भी टी-सीरीज का पार्ट नहीं थे। आई थिंक आप 2015 से टी-सीरीज से जुड़े हुए हैं। हम आउटसाइडर हैं, कोई हमारे को फेवर क्यों करेगा? अगर हम छोटे से शहर से आते हैं, तो कोई भी हमें अपना गाना देकर वैसा ही गाना बनाने की उम्मीद हमसे क्यों करेगा? आर यू सीरियस,चलो आप कह रहे हो, तो एक बार हम मान लेते हैं कि हमने आपका गाना चुराया, तो फिर आपने हमें उसके रिलीज के बाद बधाई क्यों दे? आपने हमें पहले मैसेज किया कि आपको हमारे गाने का इंतजार है"।

    उन्होंने आगे कहा, "आप बार-बार ये कह रहे हो कि इंडस्ट्री गलत है, सब गलत हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि इंडस्ट्री गलत है, क्योंकि इसी इंडस्ट्री ने हम जैसे लोगों को काम दिया है। हमें लगता है कि इस इंडस्ट्री में आपका काम बोलता है। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो आपको काम नहीं मिलता, फिर चाहे आप आउटसाइडर हो या इनसाइडर"।

    कोर्ट में घसीटने की दी धमकी

    सचेत-परंपरा ने अमाल मलिक के 'बेखयाली' गाने पर अपना दावा करने के लिए उनसे प्रूफ भी मांगा और साथ ही ये भी कहा है कि अगर वह ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि ये गाना उनका है, तो उन्होंने जिनके सामने झूठे दावें किए हैं, उन सबके सामने उन्हें हमसे माफी मांगनी होगी। वरना वह मामला कोर्ट तक लेकर जाएंगे। इतना ही नहीं, परंपरा ने ये भी क्लियर किया कि अगर अमाल मलिक आगे से कोई गलती करते हैं, तो वह उन्हें लीगल नोटिस भी भेजेंगे। 

